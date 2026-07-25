Ibiza, entre los fogones de autor y los restaurantes de toda la vida

La llegada esta temporada a Ibiza de nombres como Dabiz Muñoz y Dani García confirma la consolidación de la isla como uno de los destinos gastronómicos más codiciados del Mediterráneo. A su desembarco este 2026 se suman el tirón internacional de Gordon Ramsay, que se estrenó en la isla el año pasado con su Hell’s Kitchen, y la experiencia inmersiva que Paco Roncero lleva más de una década ofreciendo en Sublimotion.

Sublimotion, el restaurante de Paco Roncero y Eduardo Gonzales. | SUBLIMOTION

Todos estos chefs han atraído los focos a una isla que esconde una consolidada base gastronómica gracias al trabajo de una generación de cocineros que, aunque con más discreción, lleva años construyendo una Ibiza con identidad propia. Esa que respeta la tradición y vela por el producto local.

La isla ya no solo interesa por sus playas, sus hoteles, sus puestas de sol o sus noches de ocio nocturno. Cada vez más, también atrae su gastronomía. Ibiza ha encontrado en la propuesta culinaria una nueva forma de contar quién es y hacia dónde va con una variada propuesta gastronómica que atrae a paladares de todo el mundo. Lo que antes era un complemento de la experiencia turística se ha convertido en uno de sus grandes argumentos. Y esta temporada, más que nunca, la cocina adquiere un gran protagonismo.

Los chefs más mediáticos ya tienen su lugar en Ibiza

La llegada de Dabiz Muñoz con StreetXO Ibiza y de Dani García con Leña Ibiza y Lobito de Mar marca un punto de inflexión en el mapa gastronómico insular. Su desembarco en la isla confirma una tendencia que lleva años creciendo: Ibiza se ha convertido en un territorio deseado por los grandes chefs, un escaparate internacional donde conviven lujo, historia, producto, espectáculo, técnica y una clientela global que quiere vivir la cena como parte esencial del viaje.

En ese nuevo contexto, que lleva años fraguándose, The Site Ibiza se presenta como uno de los grandes epicentros de la temporada. El complejo impulsado por Palladium Hotel Group reúne en un mismo enclave algunas de las propuestas más mediáticas y reconocibles del momento. Allí conviven la cocina irreverente y viajera de StreetXO, el fuego preciso de Leña Ibiza, el espíritu marinero de Lobito de Mar, la puesta en escena de Hell’s Kitchen, de Gordon Ramsay, y la experiencia sensorial de Sublimotion, creada por Paco Roncero y Eduardo Gonzales. Una concentración de nombres propios que habría sido difícil imaginar hace apenas unos años y que hoy sitúa a Ibiza el mismo plano que Madrid, Barcelona, Dubái o Miami.

Restaurantes que nacen y se nutren de Ibiza

Reducir el momento gastronómico de Ibiza al aterrizaje de grandes marcas sería contar solo una parte de la historia. La otra, seguramente la más importante, se escribe desde hace años en las cocinas que han dado profundidad y prestigio al sabor local. Porque, antes de que la isla apareciera en un sinfín de titulares internacionales y en las redes sociales de los influencers más seguidos asistiendo a las inauguraciones más sonadas, ya había chefs trabajando con producto local, construyendo discursos propios y defendiendo que Ibiza podía mirar a la alta cocina sin dejar de lado su esencia.

Óscar Molina es uno de esos nombres imprescindibles. Al frente de La Gaia, en Ibiza Gran Hotel, ha construido una cocina de autor que dialoga con el paisaje, el Mediterráneo y la despensa pitiusa. Su propuesta no necesita estridencias para imponerse: trabaja desde la precisión, el respeto al producto y una idea de sofisticación que se sumerge en las raíces locales. La Gaia cuenta con una estrella Michelin y se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la isla.

El chef Óscar Molina, del restaurante La Gaia, con una estrella Michelin, ha trabajado su concepto durante años en Ibiza. | LA GAIA

También el cocinero David Grussaute, en Unic Restaurant, con una estrella Michelin, representa esa Ibiza gastronómica que mira al producto de proximidad con convicción. Su cocina se articula alrededor del territorio, de los pequeños productores, del mar y de la huerta, con una sensibilidad que combina técnica, memoria y una visión contemporánea. En una isla donde lo internacional tiene cada vez más peso, propuestas como la suya recuerdan que el verdadero lujo puede estar en una verdura cultivada cerca, en un pescado bien tratado o en una receta capaz de explicar el paisaje sin necesidad de subrayarlo.

A ellos se suma Omakase by Walt, otra de las mesas con estrella Michelin en Ibiza, que ha incorporado al mapa local un registro completamente distinto: la intimidad de la barra japonesa, el gesto preciso, la confianza absoluta en el chef y el valor del tiempo.

Y en este panorama también merece una mención especial Álvaro Sanz, el primero en demostrar que Ibiza podía apuntar a lo más alto desde el punto de vista culinario. Estragón fue el primer restaurante en obtener una estrella Michelin, abriendo camino para toda la gastronomía pitiusa. La pérdida del reconocimiento, vinculada al cierre temporal y al traslado del proyecto, no borra su importancia ni su influencia. Al contrario: su regreso esta temporada en una nueva etapa despierta expectación precisamente porque Estragón ha sido siempre un restaurante con mirada propia, ligado a la sostenibilidad, la autosuficiencia y una interpretación sobria y mediterránea del entorno.

El nuevo Estragón, de Álvaro Sanz, primer chef en lograr la estrella Michelin en Ibiza | ESTRAGÓN

Cocinas más allá de las estrellas Michelin

La oferta gastronómica de Ibiza no se limita a los grandes chefs internacionales ni a las cocinas con estrella. Lejos del movimiento mediático que suelen generar este tipo de restaurantes, el gran escaparate culinario de la isla se sostiene sobre otros muchos establecimientos, entre los que destacan los que continúan defendiendo con orgullo las tradiciones ibicencas. Porque, ¿qué sería de Ibiza sin un buen bullit de peix servido a la mesa?

Estos establecimientos son una parte fundamental de la historia gastronómica de Ibiza. Lugares donde el sofrit pagès, el arroz de matanzas, el guisat de peix, la borrida de rajada, la ensalada payesa o la greixonera siguen explicando la isla con autenticidad. En ellos, la cocina no busca impresionar desde la puesta en escena, sino preservar raíces y tradiciones. Espacios donde el producto local, el recetario familiar y el ritmo pausado de la mesa continúan siendo la mejor manera de entender el carácter ibicenco. Ya sea frente al mar o en entornos rurales, muchas veces ubicados en antiguas casas payesas.

El mapa gastronómico de Ibiza se completa precisamente con locales que dan muestra de la diversidad de la isla. Por supuesto, en Ibiza también se come frente al mar, en chiringuitos que han evolucionado sin perder su carácter relajado, donde se sirven pescados, arroces y producto mediterráneo, pero también otras propuestas internacionales que abren paso a lugares como Japón o Perú, entre muchos otros.

Platos listos para comer en Villa Mercedes, uno de los restaurantes que vela por el producto local en Ibiza. | VILLA MERCEDES

Junto a ellos, conviven otros locales más informales. Restaurantes de tapas, barras contemporáneas y locales de comida casera donde la cocina se vive sin solemnidad. A ello se suman propuestas italianas, japonesas, latinoamericanas o viajeras que reflejan el carácter cosmopolita de la isla y de quienes la habitan o la visitan.

Precisamente en esa multiculturalidad reside buena parte de la riqueza gastronómica de la isla: en la convivencia natural entre la alta cocina y el chiringuito, entre la receta tradicional y la barra informal, entre el chef internacional y el producto de proximidad. Ibiza es un destino gastronómico completo, diverso y en plena madurez.