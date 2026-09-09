"Los 'vapers' son nuestro principal caballo de batalla": Belén Alvite (Cepca), sobre el consumo de vapeadores entre los adolescentes de Ibiza

"El vaper es el principal caballo de batalla que tenemos ahora mismo", indica Belén Alvite, que lleva más de 25 años al frente del Centre d'Estudi i Prevenció de Conductes Addictives (Cepca) del Consell d'Eivissa, al referirse al problema que supone el uso de estos dispositivos entre los jóvenes de la isla, aunque destaca que "también hay otros caballos de batalla".

Durante la presentación de las agendas escolares 2026-2027 promovidas por la máxima institución insular, Alvite advierte de que hay que "cambiar la percepción entre la ciudadanía sobre el impacto que tiene el consumo del vaper". "La gente sigue pensando que el impacto de esta sustancia es inocuo, al tener sabores agradables, y que no provoca nada negativo en la salud humana", afirma la responsable del Cepca, quien agrega: "Estamos viendo que los efectos que provoca el tabaco a largo plazo ahora los genera el váper con menos tiempo de consumo".

Además, adelanta que "dentro de 15 días se va a publicar un estudio con los datos acerca del consumo de sustancias en adolescentes con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años". De momento, sin embargo, no ha querido avanzar ninguna cifra porque "todavía se están filtrando los datos".

Más allá del consumo de sustancias, Alvite también ha mostrado su preocupación por los recientes resultados de Baleares en el informe PISA 2025 de la OCDE. Los datos son de ámbito autonómico, ya que no existen resultados desglosados por islas.

En comprensión lectora, Baleares obtuvo 441 puntos, diez menos que la media nacional, situada en 451. El dato refleja, además, un importante retroceso respecto a la anterior edición de PISA: en 2022, el archipiélago alcanzó los 472 puntos, 31 más que en la última evaluación.

Comprensión lectora y nuevas tecnologías en jóvenes

La preocupación por la comprensión lectora no es nueva. Profesionales como Sandra Muñiz, psicopedagoga y propietaria de la librería Barco de Papel, en Ibiza, ya alertaron recientemente de esta situación. "Los libros de cero a nueve años se venden más, pero luego ves que en la adolescencia leen muy poco. El 95% de los adolescentes que tengo en el aula no leen libros por la noche, ni en ningún momento, y se ve mucho a la hora de escribir, con las faltas de ortografía que hacen, la fluidez que tienen al leer o en la comprensión lectora", afirmó Muñiz a Diario de Ibiza el pasado 3 de septiembre.

Alvite también se muestra preocupada por los resultados y reconoce que se pone "de muy mal humor" cuando lee el informe PISA, aunque todavía no ha tenido tiempo de analizar en profundidad esta última edición. "Todavía no me lo he podido leer porque estaba centrada en otras cosas", admite.

Pese a ello, tampoco quiere criminalizar las nuevas tecnologías. "Está muy bien que se haga uso de las nuevas tecnologías, pero no pueden sustituir otros aspectos importantes, como la lectura", afirma. Alvite reivindica especialmente la lectura comprensiva y la capacidad de realizar inferencias sobre los textos, herramientas que, recuerda, contribuyen a desarrollar el espíritu crítico.

"Debemos seguir trabajando y luchando para que las familias entiendan que es fundamental que nuestros hijos e hijas lean, ya que es algo importantísimo para la salud mental e intelectual, dos conceptos que van de la mano", agrega.

Otro de los asuntos abordados durante la jornada ha sido la prohibición del uso de los teléfonos móviles por parte del alumnado en todos los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos, una medida vigente en Baleares desde el pasado curso escolar tras la entrada en vigor de la nueva orden de la Conselleria de Educación y Universidades.

Alvite se muestra partidaria de restringir el uso de los teléfonos móviles entre los jóvenes. "Creo que tenéis tiempo para, en vez de estar tanto con los teléfonos, dedicar más tiempo a hacer otras actividades, como disfrutar de la vida social", señala.

Además, reclama "un cambio de mentalidad" y recuerda una reflexión que escuchó hace algunos años: "Me dijeron que llegaría un punto en el que se verían familias enteras en la mesa de un restaurante con los teléfonos móviles en la mano y que eso iba a ser tan desagradable como estar en un espacio con gente que fuma".

"Al principio pensé que esas declaraciones eran un poco exageradas, pero, con el tiempo, se ha visto que no, porque ya hemos llegado a ese punto", reconoce. Como ejemplo, menciona escenas cada vez más habituales: "Vemos a niños y niñas que van en carritos de bebé por las calles con, por ejemplo, tabletas delante, y a la mayoría de las personas, cuando se percatan de situaciones así, debería desagradarle y hacerle ver que es algo que no toca".

"Espero que en las aulas se vuelva a la enseñanza con libros de papel"

Al hablar sobre el uso de las nuevas tecnologías y los métodos de aprendizaje en las aulas, Alvite también cuestiona la utilización de los chromebooks en la enseñanza. "En los países nórdicos, que solemos tomar como referentes en el ámbito educativo, ya han prohibido los chromebooks y han vuelto a los libros de papel. Espero que nosotros también terminemos haciendo esto y volvamos a algo tan fantástico como era el reciclaje de libros", afirma.

A su juicio, enseñar a los estudiantes a utilizar y cuidar los libros para que posteriormente puedan pasar a manos del alumnado de cursos inferiores tiene también un componente educativo y medioambiental. "Es un gesto ecológico, una decisión eficiente y la que más sentido tiene", concluye.