Alejandro Sancho, presidente de Fomento del Turismo de la isla de Ibiza: «El futuro de Ibiza no pasa necesariamente por tener más turistas»

Fomento del Turismo de la isla de Ibiza ha celebrado este jueves su asamblea general ordinaria en el Hotel Vibra Algarb, con la participación de 80 asistentes entre representantes institucionales, empresas asociadas, colaboradores y profesionales vinculados al sector turístico. El encuentro ha servido para hacer balance del trabajo realizado durante 2025 y presentar a los socios las principales actuaciones impulsadas por la entidad y sus diferentes clubes de producto, según ha informado la porpia entodad en un comunicado.

Durante la asamblea se han repasado las iniciativas desarrolladas a través de Eating in Ibiza, Enjoy Ibiza Activities, Ibiza Health & Beauty, Ibiza Luxury Destination e Ibiza Convention Bureau, además de las acciones promovidas desde Descubre Ibiza y otras líneas de trabajo.

Promoción nacional e internacional

Entre las actuaciones realizadas durante 2025 figuran la participación en ferias, acciones de promoción nacional e internacional, viajes de prensa y familiarización, eventos propios, encuentros profesionales, campañas de comunicación, generación de contenidos y colaboraciones con empresas e instituciones.

Según la entidad, estas acciones han estado dirigidas a mostrar la diversidad de Ibiza y ampliar los motivos para visitar la isla más allá de los meses centrales de la temporada turística.

La asamblea también ha servido para compartir la evolución de los diferentes proyectos y destacar un modelo de trabajo basado en la especialización de la oferta mediante los clubes de producto, la participación de las empresas asociadas y la colaboración con administraciones y entidades públicas y privadas.

«Por un turismo que genere más valor»

El presidente de Fomento del Turismo de la isla de Ibiza, Alejandro Sancho, ha dedicado parte de su intervención a analizar la temporada y los principales retos que afronta la isla. Sancho ha defendido que el éxito turístico no debe medirse únicamente por el número de visitantes, sino también por el valor económico que genera la actividad y por su repercusión en hoteles, restauración, comercio, ocio, transporte, actividades, servicios, proveedores locales y el conjunto de la sociedad ibicenca.

«El futuro de Ibiza no pasa necesariamente por tener más turistas. Pasa por que éstos generen un mayor valor para la economía local», ha señalado. El presidente también ha reivindicado la diversidad del tejido empresarial de la isla y ha subrayado que «calidad no es sinónimo de lujo».

En este sentido, ha defendido que tanto los grandes establecimientos como los pequeños negocios, las empresas familiares y las propuestas ligadas a la tradición forman parte de la identidad y autenticidad de Ibiza.

Vivienda, movilidad y sostenibilidad entre los principales retos

Sancho ha insistido además en la necesidad de reforzar la colaboración público-privada para afrontar de manera conjunta los principales desafíos de la isla.

«Los grandes retos de Ibiza —vivienda, movilidad, agua, energía, recursos humanos, intrusismo, sostenibilidad o competitividad— no los resolverá nadie por separado. Necesitamos visión de isla, planificación, seguridad jurídica, inversión y trabajar juntos», ha afirmado.

Fomento del Turismo ha puesto también en valor la participación de sus empresas asociadas, cuya implicación permite desarrollar buena parte de las iniciativas presentadas durante la Asamblea, así como la cooperación con administraciones y otras entidades públicas y privadas.

Un espacio de encuentro para el sector

La Asamblea General Ordinaria constituye uno de los principales encuentros de la asociación y permite compartir tanto el balance de la actividad desarrollada como las actuales líneas de trabajo de la entidad.

Fomento del Turismo continúa centrando su actividad en la promoción de una oferta turística diversa, apoyada en la especialización de sus clubes de producto y en la colaboración con el tejido empresarial e institucional de Ibiza.

El cierre de la Asamblea ha corrido a cargo del director gerente de la Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB), Pere Joan Planas, seguido del director insular de Turismo del Consell de Ibiza, Juan Miguel Costa.