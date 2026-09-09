Los arquitectos minimizan las expectativas para construir vivienda asequible en las áreas de transición de Ibiza

La gran medida extraordinaria para construir viviendas de precio limitado (VPL) en las denominadas áreas de transición de suelo rústico apenas tendrá incidencia en la isla de Ibiza, según advierte el Colegio Oficial de Arquitectos de Balears (Coaib). Lejos de los "miles" de pisos que se prometieron cuando los municipios ibicencos presentaron esta iniciativa, los profesionales matizan que esta normativa del Govern se diseñó para Palma y no ha contemplado la realidad urbanística de la mayor de las Pitiusas.

"Sinceramente, no va a tener ninguna consecuencia, aunque fue una medida que llenó titulares cuando se presentó y la gente se echaba las manos a la cabeza pensando que se iba a construir mucho [en suelo rústico]". Así de contundente se ha mostrado este miércoles el presidente de la demarcación pitiusa del Coaib, Lluís Oliva, durante la presentación de los datos de edificación en Balears.

El pasado 19 de junio, la sede del PP en Vila acogió una rueda de prensa con todos los alcaldes de la isla, el presidente del Consell, Vicent Marí; el vicepresidente del Govern, Toni Costa; y el diputado y presidente insular del partido, José Vicente Marí, para presentar la normativa autonómica diseñada para sacar al mercado promociones privadas de VPL.

A través de la Ley 4/2025, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos en Baleares, los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes (todos menos Sant Joan) pueden abrir la vía para construir en las áreas de transición, como se denomina al suelo rústico común colindante con los núcleos urbanos. Es decir, Vila, Sant Antoni, Sant Josep y Santa Eulària se acogieron a esta medida para convertir terrenos ahora inedificables en urbanizables, en los que solo se permitiría construir VPL destinadas a residentes en la isla.

A falta de un cálculo preciso, en aquella presentación el vicepresidente del Govern afirmó que iban a ser "miles" los pisos a precio asequible que saldrían al mercado residencial, con el matiz de que "no va a ser en dos o cuatro años". ¿Esa cifra era exagerada? "Sin duda", subraya ahora Lluís Oliva.

No se cumplen las condiciones

Una vez que los cuatro ayuntamientos aprobaron acogerse a este atajo normativo, ahora tienen de plazo hasta final de año para definir las áreas de transición en las que se pueden construir esas VPL a través de los proyectos residenciales estratégicos, siempre y cuando estos resulten atractivos para la iniciativa privada. Aunque quedan más de tres meses, desde el Coaib avanzan que, salvo Vila, los municipios no encontrarán muchos terrenos junto a los núcleos urbanos que puedan pasar a ser urbanizables.

"La normativa obliga a que los tengan servicios cerca, que sean colindantes a un bloque de vivienda plurifamiliar ya establecido y que cumplan una serie de requisitos. Parecía que iba a ser la panacea, pero la realidad es que no", se resigna Oliva. Como ejemplo, apunta el caso del núcleo de Sant Josep, donde "toda su periferia son viviendas unifamiliares". "En Sant Jordi sí que puede haber alguno", precisa.

El representante de los arquitectos se remite a su propia experiencia particular, ya que en su despacho evaluaron el área de Sant Josep en busca de suelos potenciales que pudieran desarrollarse por esta vía. Solo encontraron cinco que pudieran cumplir los requisitos exigidos.

"Sant Antoni prácticamente no tiene suelo que cumpla con las condiciones que marca la norma, al igual que Santa Eulària", apostilla. En la práctica, solo Vila contaría con posibilidades de llegar a un número significativo de VPL: "Siendo optimistas, unas 400 o 500".

"Era una idea muy buena, pero parece que la redacción de la normativa no tuvo en cuenta la realidad de las Pitiusas", lamenta Oliva. "Por desgracia, quizás no se nos ha tenido en cuenta a los arquitectos, que somos los que sabemos de urbanismo, de construcción y del día a día de la ciudad".

Repunte de VPO

Pese a su lectura pesimista de la ley que posibilita los proyectos residenciales estratégicos, desde el Coaib muestran cierta esperanza ante los proyectos de construcción de vivienda de protección pública y VPL en los núcleos urbanos de Vila y Santa Eulària. "Ya empiezan a parecer proyectos de VPO [en los visados del Coaib], cuando veníamos de ceros absolutos año tras año y reclamábamos que eran necesarios".

El secretario de la demarcación pitiusa del Coaib, José Manuel Revelles, alude a que no han fructificado fórmulas como el 'Lloger Segur' del Govern balear para aligerar el problema de acceso a la vivienda. "Parece ser que se está optando otra vez por la fórmula tradicional, que es construir VPO. A ver si esta vez dan con la tecla y conseguimos que se traduzca en números", concluye.