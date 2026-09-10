El hospital de Ibiza tendrá una segunda resonancia tras las averías constantes que obligaban a suspender pruebas

La sanidad pública de Ibiza y Formentera contará con una segunda máquina de resonancia magnética que estará lista para funcionar en el área de Radiología del Hospital Can Misses durante los cuatro primeros meses de 2027. La inversión, que asciende a 1,5 millones de euros, permitirá adecuar los 150 metros cuadrados de la sala prevista para su uso y adquirir el equipo de resonancia magnética. El equipamiento cuenta con un imán superconductor refrigerado por helio que genera un campo magnético de 1,5 teslas (25.000 veces la fuerza del campo magnético del planeta Tierra) para alinear los protones de hidrógeno en el cuerpo del paciente, lo que permite extraer imágenes detalladas mediante la aplicación de ondas de radiofrecuencia.

Manuela García examina los planos de la nueva sala de resonancia magnética, aún en construcción. / Toni Escobar / Toni Escobar

Este método obtiene imágenes más detalladas que las tradicionales máquinas de rayos X y no emplea radiación ionizante, lo que disminuye los riesgos para el paciente. Las imágenes ofrecen una excelente resolución y contraste, lo que facilita la diferenciación entre órganos, tejido óseo y muscular, además de otras ventajas. La consellera de Salud, Manuela García, ha explicado este jueves durante una rueda de prensa que este segundo aparato se destinará, principalmente, a aplicaciones oncológicas y neurológicas, procesos para los que la resonancia magnética ha demostrado una alta efectividad a la hora de diferenciar tejidos oncológicos de otros tejidos.

García ha visitado las instalaciones junto con el gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Eduardo Escudero. Durante la visita, la consellera ha examinado la sala que albergará la máquina de resonancia magnética, que todavía está en obras. "Es sumamente necesaria", indicó la consellera, quien felicitó a la gerencia de Asef por la contratación de un nuevo radiólogo, un activo "muy codiciado en toda España", en palabras de la consellera.

La consellera de salud, Manuela García, en el centro, junto a al gerente de Asef, Eduardo Escudero, y los directivos del hospital Can Misses. / Toni Escobar / Toni Escobar

Volumen de pruebas realizadas

Actualmente, el Área de Salud de Ibiza y Formentera externaliza parte de las resonancias magnéticas a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Durante los primeros seis meses de este año, en Can Misses se realizaron 3.523 resonancias magnéticas para el servicio público de salud, junto con las 597 que se realizaron en la Policlínica. Además, la empresa barcelonesa E-Diagnostic Clínica Virtual de Especialidades realizó 1.138 informes de resonancias magnéticas provenientes de las Pitiusas.

Durante el mes de agosto, el equipo de resonancia magnética de Can Misses sufrió una avería y su reparación se demoró nueve días debido a la espera de una pieza que debía llegar de la Península. Este suceso desencadenó una derivación de 180 pruebas diagnósticas a la Policlínica y dejó en evidencia la fragilidad de un sistema que depende de una única máquina para realizar las resonancias.

Asef ya ha iniciado los trámites para el concurso de adquisición y mantenimiento del aparato de resonancia magnética, además de las obras necesarias para proteger la sala. Se espera que el equipo pueda estar operativo para el primer cuatrimestre de 2027.

Manuela García, durante la rueda de prensa ofrecia este jueves en el Hospital Can Misses. / Toni Escobar / Toni Escobar

Riesgos asociados

A pesar de tratarse de una prueba de bajo impacto, existe una serie de protocolos de seguridad imprescindibles que han de aplicarse antes de su realización. El equipo de resonancia magnética genera un campo magnético 25.000 veces más potente que el del planeta Tierra. Al estar siempre encendido, la sala donde se aloja el aparato debe estar debidamente aislada del exterior y se han de retirar todos los objetos metálicos de la sala.

En el caso de que el dispositivo de seguridad fallara y un paciente ingresara a la sala de resonancias con un objeto metálico unido a su cuerpo, como un aro o una cadena, se produciría un 'efecto misil' que podría poner en grave riesgo la seguridad del paciente e incluso provocar su muerte, tal y como sucedió el año pasado en un centro médico de Estados Unidos. Además, el campo magnético afecta a los marcapasos que utilizan los pacientes con cardiopatías y pueden alterar su funcionamiento.

A este respecto, la Sociedad Española de Radiología Médica (Seram) subraya la importancia de una "cultura preventiva" en torno a esta prueba diagnóstica. "Las salas de resonancia magnética son unos espacios potencialmente peligrosos, que deben estar vigilados y sometidos a unos controles estrictos de seguridad", señaló entonces el doctor Pablo Valdés Solís, jefe del Servicio de Radiología del Hospital Universitario San Agustín de Avilés, en Asturias.

Como medidas de seguridad, desde Seram enumeraron la formación continua, los detectores de metales, la recogida de datos y análisis de los "casi incidentes", entre otras, y recuerdan que los campos magnéticos son permanentes y están instalados en un entorno donde circulan constantemente pacientes y profesionales.