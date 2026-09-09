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El Govern abre una investigación para aclarar el despilfarro de agua en la fiesta egipcia de Ibiza

La conselleria del Mar y del Ciclo del Agua solicita información al Ayuntamiento de Sant Antoni sobre el suministro hídrico empleado en el evento tras las denuncias presentadas por el PSOE

Detalle de los preparativos de la fiesta egipcia en sa Pedrera.

Detalle de los preparativos de la fiesta egipcia en sa Pedrera. / D.I.

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Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua del Govern, Juan Manuel Lafuente, ha anunciado este miécoles que ya están llevando a cabo una investigación para aclarar el despilfarro de agua en la fiesta egipcia que se celebró hace un mes en la antigua cantera de Sant Antoni.

Así lo ha confirmado Lafuente durante el pleno del Parlamento balear, en respuesta a una pregunta de la socialista Pilar Costa, que ha afeado al Ayuntamiento de Sant Antoni el "alquiler de unos terrenos públicos para que unos millonarios estadounidenses celebren una fiesta faraónica al módico precio de 199 euros".

"Se publicó en la prensa de Ibiza días antes de la fiesta. Lo sabía todo el mundo: el presidente del Consell, los diputados de Ibiza y quiero pensar que también lo sabía la conselleria. ¿O acaso no se enteran de lo que pasa en Ibiza? Ibiza ya está harta de los excesos, de la masificación, de la impunidad, de su permisividad. Y harta de que algunos piensen que todo se puede comprar con dinero", ha sentenciado Costa.

"Todos coincidimos en que cualquier acción de derroche de agua en este momento no es adecuado en Baleares y la tenemos que condenar", ha concedido Lafuente, añadiendo que "así lo ha hecho el Ayuntamiento de Sant Antoni". "La conselleria actúa de forma responsable y lo que hace es abrir unas diligencias previas y solicitar al ayuntamiento los datos de esta noticia: de dónde viene el agua, cómo se ha trasladado, si se ha reutilizado… Pero también hay que ser conscientes de la realidad. ¿Existe alguna norma concreta de infracción? Se tendrá que ver cuando se hagan las diligencias previas y se tenga la información. Y eso es lo que estamos haciendo", ha detallado.

Al mismo tiempo, el conseller también ha afirmado "discrepar totalmente" de la afirmación de que la fiesta egipcia "se hizo con el apoyo del Ayuntamiento de Sant Antoni", comentario que ha desatado una sonora risotada entre los diputados de la oposición. "El Ayuntamiento de Sant Antoni ha manifestado que no está a favor, que condena el mal uso de esta agua. Es uno de los ayuntamientos con mejor gestión de fugas de agua y está trabajando en una ordenanza sobre el uso de agua", ha defendido Lafuente.

Juan Manuel Lafuente, durante la sesión de control.

Juan Manuel Lafuente, durante la sesión de control. / Isaac Buj

Además, ha pedido a la oposición que "no condene a la gente antes de que haya una investigación". "Ustedes en ocho años no han redactado ninguna normativa que ponga claramente que hechos como estos puedan producir. Control, seguridad y una actividad de investigación. Es lo que debe hacer el Govern y lo que ha hecho de una forma responsable y prudente. No hay que hacer demagogia con esta cuestión", ha reclamado.

Dos denuncias del PSOE

Centrándose en las competencias propias de su conselleria, ya que fue el Ayuntamiento de Sant Antoni quien autorizó la fiesta egipcia en sa Pedrera, ha subrayado que "el Govern ha realizado este verano una gestión del agua adecuada a pesar de los cortes de energía en la isla". "El personal de Abaqua ha trabajado correctamente para garantizar el suministro. Por eso, cuando hay un derroche nos parece negativo", ha reiterado.

El anuncio de Lafuente llega una semana después de que el PSOE presentara dos denuncias ante el Govern para que investigue la actuación del Ayuntamiento de Sant Antoni en la tramitación y autorización de dos fiestas privadas celebradas el pasado mes de agosto: la fiesta egipcia organizada el día 13 en sa Pedrera de Can Coix y el Feels Like Festival, que tuvo lugar un día antes en la playa de s’Arenal con el eclipse de sol como telón de fondo.

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La primera denuncia se dirigió a la dirección general de Recursos Hídricos y se centra en la fiesta egipcia, en cuyo montaje se instaló un lago ornamental con al menos 170 toneladas de agua para celebrar un cumpleaños. El director general de este departamento, Joan Calafat, ya anunció a Diario de Ibiza que estaban recabando información para tratar de averiguar de dónde salió el agua utilizada para llenar el lago artificial instalado durante la polémica fiesta privada.

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