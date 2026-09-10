Sucesos
Cazados 76 conductores drogados o bebidos al volante en Ibiza: la Guardia Civil imputa delitos a diez de ellos
Seis de ellos superaban la tasa de alcohol penalmente permitida y otros cuatro conducían sin el permiso correspondiente.
El Sector de Tráfico de la Guardia Civil interceptó durante la última semana de agosto en las carreteras de Ibiza a diez conductores por posibles delitos contra la seguridad vial y formuló un total de 76 denuncias administrativas por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas.
Sin permiso de conducir
De los diez conductores detectados por posibles delitos contra la seguridad vial, seis circulaban superando las tasas de alcohol penalmente establecidas, mientras que los otros cuatro carecían de permiso de conducir.
Estas actuaciones se produjeron después de que los agentes intensificaran los puntos de control durante la última semana de agosto. La Guardia Civil explica que este incremento de la presencia policial se enmarca en las actuaciones centradas en la protección de la ciudadanía y la prevención de siniestros viales en las carreteras ibicencas.
Alcohol y drogas al volante
A las intervenciones en el ámbito penal se suman las 76 denuncias administrativas formuladas a lo largo de la semana por conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas. La Guardia Civil sostiene que la retirada de la circulación de estos vehículos y conductores supone "la eliminación inmediata de un peligro directo para la integridad física del resto de los usuarios de la vía".
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