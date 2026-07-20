La Gaia: La alta cocina de Ibiza encuentra nuevas formas de sentarse a la mesa

La gastronomía vive en Ibiza un momento de madurez en el que el lujo ya no se mide sólo por la técnica o la excelencia del servicio, sino por la capacidad de contar historias. Precisamente esta es la filosofía de La Gaia, el restaurante gastronómico de Ibiza Gran Hotel consolidado como uno de los grandes referentes culinarios de la isla, reconocido con una estrella Michelin y dos Soles Repsol. Bajo la dirección del chef Óscar Molina, el proyecto continúa evolucionando con una mirada contemporánea, profundamente conectada con el producto local, el entorno y las personas que conforman la identidad de Ibiza.

Alta cocina que mira al entorno en Ibiza. / La Gaia

Menús degustación o platos a la carta con el sello de Óscar Molina

La propuesta gastronómica de La Gaia permite realizar «un viaje a través de raíces, rostros y sabores», que pone el acento en el vínculo entre cocina, territorio y comunidad local. En esta nueva fase, La Gaia mantiene sus menús degustación ‘Illa’ y ‘Horitzó’, dos propuestas que expresan la identidad creativa de Molina. Además, el restaurante incorpora una opción a la carta, pensada para ampliar la experiencia y acercarla a nuevos perfiles de comensales sin renunciar a la esencia gastronómica del restaurante.

El chef ejecutivo de La Gaia, Óscar Molina. / fotos: la gaia

Entre las elaboraciones que marcan la temporada hay platos como la ostra al fuego con salsa meunière y caviar, el steak tartar vegano de tomate con crujiente de alga o el arroz de huitlacoche y sepia de Ibiza. Creaciones que muestran la habilidad del chef para reinterpretar los sabores locales desde una mirada actual, precisa y personal. También cobran protagonismo bocados como el panal de miel con queso de Ses Cabretes, la esfera de carabinero y azafrán, la ensalada de peix sec o propuestas dulces como la crème brûlée de cítricos, la algarroba rellena de caramelo mou de almendras y la torrija de ensaimada.

La Gaia cuenta con una estrella Michelin y dos Soles Repsol. / La Gaia

La Mesa: la exclusiva cena para grupos reducidos de invitados que quieren dialogar con la cocina

Pero La Gaia no quiere limitarse a ser un restaurante donde se come bien. Su nueva propuesta, La Mesa, da un paso más allá y convierte la experiencia gastronómica en un espacio de encuentro y conversación. En la sala privada del restaurante, Óscar Molina reúne a grupos reducidos de invitados vinculados a la creatividad, la cultura, la producción local y los medios para compartir no sólo un menú sino también preguntas, recuerdos y reflexiones alrededor de la cocina.

Alta cocina que mira al entorno en Ibiza. / La Gaia

El formato nace como una plataforma viva, como una aproximación íntima al universo del chef, donde los platos se convierten en punto de partida para hablar de infancia, tradición, territorio y futuro. La cocina de Molina aparece así moldeada por personas y lugares: desde el agricultor hasta el ceramista, desde el ingrediente de proximidad hasta la memoria colectiva de una isla que sigue inspirando nuevas formas de creación.

En su primera edición, participaron personalidades como Vicente Marí, apicultor y presidente de la Associació d’Apicultors d'Eivissa, que impulsa la preservación de la miel ibicenca a través de Mel de Ca’n Marí y una apicultura profundamente ligada al territorio y la tradición artesanal. Y qué mejor de degustar sus tres variedades de miel de Ibiza acompañadas de queso, sobrasada de la tierra, nueces y pan payés.

Destacó también la presencia de Rosetta Montenegro, una figura icónica de la vida noctura y cultural de Ibiza por ser, desde los 70 y durante décadas, una de las relaciones públicas más emblemáticas de Pachá y de la Ibiza más cosmopolita y creativa. El colofón de la creatividad lo ponía Katja Micus, orfebre y gestora cultural alemana afincada en Ibiza. Ella dirige el Espacio Micus, que preserva el legado artístico de su padre, Eduard Micus, y lo consolida como un referente del arte contemporáneo en la isla.

Tras la cena, una parada en MUSA con cócteles de autor

En esa búsqueda de una experiencia más completa, la gastronomía de La Gaia se complementa con la coctelería de autor de MUSA, a cargo del barman Dani Martínez. Cócteles como el Cacao Crusta, elaborado con vodka infusionado con nibs de cacao, frambuesa y pimienta negra, o un Spritz de lichi, son tentaciones que no hay que dejar escapar. Para quienes prefieran combinaciones sin alcohol, pueden deleitarse con el Darjeeling con lima y curry o una infusión de frutos rojos con sirope especiado.

Más información y reservas:

Web: www.lagaiaibiza.com.

Telf: 971 806 806.