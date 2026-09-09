Radar de lluvias en Ibiza y Formentera: sigue la evolución del tiempo en directo

Ibiza y Formentera afrontan este miércoles una jornada de tiempo adverso, con avisos de nivel naranja por lluvias y tormentas y alertas amarillas por precipitaciones, tormentas y fenómenos costeros que se prolongarán hasta la mañana del jueves. La situación más complicada se espera entre las 12 y las 20.59 horas, cuando estará activo el aviso de peligro importante por lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología prevé acumulaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora y de 100 litros en 12 horas. Según la previsión, esos 100 litros podrían concentrarse incluso en un periodo de apenas tres o cuatro horas, lo que refuerza la intensidad potencial del episodio.

Tormentas con rachas de más de 90 km/h

Durante esa misma franja horaria estará activo también el aviso naranja por tormentas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. La Aemet advierte de que estos episodios podrán ir acompañados de rachas de viento que pueden superar los 90 kilómetros por hora y granizo.

La inestabilidad no terminará al caer la tarde. A partir de las 21.00 horas del miércoles y hasta las 7.59 horas del jueves se mantendrán los avisos amarillos por lluvias y tormentas. En ese tramo se podrían registrar precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Aviso amarillo por fenómenos costeros hasta el jueves

El mal tiempo también afectará al mar. La Aemet ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros desde las 9 horas de este miércoles hasta las 11.59 horas del jueves. La previsión contempla viento del norte y nordeste de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con fuerza 6 a 7, y olas de entre dos y cuatro metros. Todos los avisos presentan una probabilidad estimada de entre el 40% y el 70%.