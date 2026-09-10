Robo de lujo en Ibiza: sustraen un Patek Philippe de 100.000 euros con el método del abrazo

Una pareja de turistas alemanes procedentes de Irak ha sufrido este jueves por la tarde el robo de un reloj Patek Philippe valorado en alrededor de 100.000 euros mientras paseaba por el puerto de Ibiza. Los hechos ocurrieron sobre las 14 horas en las proximidades del obelisco dedicado a los corsarios, en la Marina, según ha explicado un testigo.

En un momento determinado, un hombre se abalanzó sobre el turista y lo abrazó. La víctima creyó en un primer momento que se trataba de una persona ebria, pero al separarse el desconocido comprobó que su reloj había desaparecido.

Huida en motocicleta

Tras apoderarse del Patek Philippe, el presunto autor salió corriendo y se dirigió hacia una motocicleta en la que le esperaba otra persona. Se subió como acompañante y ambos abandonaron el puerto a gran velocidad, de acuerdo con el relato de la misma testigo.

La fuente asegura además que la Policía tardó alrededor de media hora en llegar al lugar de los hechos. Una vez allí los agentes, el turista les explicó que el reloj sustraído está valorado en aproximadamente 100.000 euros y que se encuentra asegurado.

Los testigos consideran que los autores podrían haber observado previamente a la pareja. La mujer llevaba varias joyas y otro reloj de alta gama, aunque, según su relato, el ladrón se dirigió directamente hacia el hombre para quitarle el Patek Philippe.

Un reloj de lujo

Los relojes Patek Philippe alcanzan precios tan elevados por una combinación de artesanía, exclusividad, materiales de lujo y complejidad técnica. Buena parte de sus componentes se ensamblan, pulen y decoran a mano mediante procesos que pueden requerir cientos de horas de trabajo, mientras que la firma mantiene una producción anual limitada, lo que refuerza su carácter exclusivo.

A ello se suma el uso de metales nobles como oro de 18 quilates y platino, además de piedras preciosas en determinados modelos, así como mecanismos de gran dificultad, entre ellos calendarios perpetuos o repetidores de minutos. El prestigio histórico de la marca, fundada en 1839, y una demanda que en algunos modelos supera ampliamente la oferta contribuyen también a explicar sus elevados precios, tanto en el mercado oficial como en el de colección.