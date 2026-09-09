Madres del colegio de Jesús: "No nos dejan ponerles un aire acondicionado portátil a nuestros hijos en clase"

Un grupo de madres de alumnos de sexto curso del colegio de Jesús se ha topado con que no les permiten poner un aire acondicionado portátil, pagado por ellas, para aliviar el calor que pasan sus hijos en clase ni tampoco les permiten llevar más ventiladores al aula, que cuenta con dos. La dirección de la escuela asegura que no puede llevarse a cabo esta instalación sin los permisos correspondientes de Educación, mientras que este último organismo matiza que los centros tienen autonomía de gestión.

Las madres afectadas han denunciado a través de un escrito "la falta de sensibilidad ante una situación que afecta directamente a la salud y el rendimiento" de sus hijos. Explican que, a raíz de las olas de calor de principios de curso pasado y tras presentar varias solicitudes para que se mejoraran las condiciones de las aulas, se animaron a actuar por su cuenta.

Se decidieron por comprar un aire acondicionado, "portátil y que no va empotrado" para la clase de sus hijos. Detallan que la instalación de este equipo es bien sencilla, ya que solo necesita enchufarse y colocarse junto a una ventana para sacar por ella el tubo de extracción de aire caliente.

Sin permiso

El padre de unos alumnos, que trabaja en refrigeración, fue el encargado de colocar este equipo, que pensaban donar a la escuela cuando sus hijos finalizaran Primaria, pero se toparon con la negativa de la dirección: "Nos dijo que no podíamos hacerlo, porque no estaba contemplado y generaba una desigualdad con el resto de las aulas, así que nos dio unos días para que lo retiráramos", asegura la madre que ejerce de portavoz del grupo.

Ante el inminente regreso a las clases, se han vuelto a encontrar con esta negativa. Esta madre añade que, en la reunión de inicio de curso, propuso a la tutora si los progenitores podían llevar por su cuenta ventiladores de pie al aula, que ahora solo cuenta con dos en el techo. "Nos lo han vuelto a negar", se resigna.

Por su parte, la dirección del centro replica que no puede autorizar una instalación de aire acondicionado a cuenta de los padres. "Depende de la conselleria, no podemos permitirlo sin las autorizaciones que tocan". Respecto a la petición de este grupo de progenitores para llevar ellos mismos más ventiladores, la dirección responde que ha pedido al Ayuntamiento de Santa Eulària si puede comprar más aparatos para refrigerar las aulas.

Desde la conselleria de Educación afirman que desconocían este caso, pero matizan que "las direcciones de los colegios tienen autonomía para gestionar y organizar". Igualmente, la portavoz de este departamento indica que las familias pueden ponerse en contacto con el inspector de referencia del centro si no están de acuerdo con alguna decisión".