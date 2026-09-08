La Aemet activa la alerta naranja en Ibiza y Formentera por lluvias muy intensas, tormentas con granizo y rachas de más de 90 km/h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos naranja y amarillo por lluvias, tormentas y fenómenos costeros este mié4rcoles en Ibiza y Formentera. La inestabilidad continuará durante la madrugada y la mañana del jueves 10, coincidiendo con el inicio del curso escolar en las Pitiusas, aunque para entonces los avisos serán de nivel amarillo.

La situación más adversa se espera este miércoles entre las 10 y las 21 horas, cuando Ibiza y Formentera estarán bajo aviso naranja por lluvias y tormentas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70%.

Según la previsión de la Aemet, durante ese intervalo podrían acumularse hasta 40 litros por metro cuadrado en solo una hora. Las tormentas, además, podrían ir acompañadas de granizo y rachas de viento capaces de superar los 90 kilómetros por hora.

Entre las 21 y las 23.59 horas del miércoles permanecerá activo el aviso amarillo por lluvias y tormentas, con posibilidad de registrar acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Aviso amarillo también en la costa

A las precipitaciones y tormentas se suma el mal estado de la mar. La Aemet mantiene este miércoles un aviso amarillo por fenómenos costeros entre las 8 y las 23.59 horas. Se espera viento del norte y nordeste de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con fuerza 6 a 7, así como olas de entre dos y cuatro metros.

La probabilidad de precipitaciones irá aumentando a medida que avance el miércoles. La previsión apunta a un 35% entre las 6 y las 12 horas, que se elevará hasta el 80% entre el mediodía y las 18 horas. Para el tramo final del día, entre las 18 y la medianoche, se sitúa en el 50%.

Las temperaturas oscilarán durante la jornada entre una mínima de 23 grados y una máxima de 32.

El jueves empiezan las clases con avisos amarillos

La inestabilidad se prolongará durante las primeras horas del jueves 10 de septiembre, jornada en la que comienza el colegio en Ibiza y Formentera. Desde la medianoche hasta las 7.59 horas, la Aemet mantendrá activo el aviso amarillo por lluvias y tormentas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70%. En el caso de las precipitaciones, podrían acumularse nuevamente 30 litros por metro cuadrado en una hora.

También seguirá activo el aviso amarillo por fenómenos costeros hasta las 11.59 horas del jueves. La previsión contempla viento del norte y nordeste de entre 40 y 50 kilómetros por hora, fuerza 6, y olas de dos a tres metros.

La probabilidad de lluvia durante la primera mitad del jueves alcanza el 70%, aunque la situación tenderá a mejorar durante la segunda parte de la jornada, cuando descenderá hasta el 15%. Las temperaturas se moverán entre los 20 y los 29 grados.

El tiempo el fin de semana

La previsión apunta a una mejoría progresiva, aunque la lluvia todavía podría hacer acto de presencia urante el fin de semana en las Pitiusas. Para el viernes 11, la Aemet contempla una probabilidad de precipitaciones del 45% durante la primera mitad del día y del 35% por la tarde, con temperaturas de entre 20 y 29 grados.

El sábado 12 se mantendrá cierta inestabilidad, con una probabilidad de lluvia del 45% y temperaturas de entre 21 y 30 grados. La situación será más estable el domingo 13, cuando la posibilidad de precipitaciones caerá hasta el 15%. Las temperaturas se mantendrán suaves, con mínimas de 21 grados y máximas en torno a los 30.