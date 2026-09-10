El PP reclama a Pedro Sánchez el informe que alertaba de un “riesgo alto” de llegadas migratorias a Baleares

El Partido Popular reclama al Gobierno de España una copia del informe de la Policía Nacional que, según confirmó Pedro Sánchez en el Congreso el pasado 3 de septiembre, alertaba de un “riesgo alto” de llegadas marítimas de migrantes a las Baleares.

A través de una iniciativa parlamentaria registrada oficialmente el pasado 4 de septiembre, los populares solicitan conocer el contenido íntegro del informe, sus anexos y las comunicaciones remitidas al Ministerio del Interior, la Secretaría de Estado de Seguridad y la Delegación del Gobierno en Baleares, así como las medidas adoptadas tras estas advertencias. "Hemos solicitado copia de los informes a los que se refirió el señor Sánchez, que relataban el alto riesgo de llegada de pateras a la comunidad, así como también copia de las comunicaciones, enviando dicho informe tanto a la secretaria de Estado de Seguridad, como al delegado del Gobierno en Balears, el señor Rodríguez”, ha explicado el PP a través de un comunicado.

La petición la firman el portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Vicente Marí Bosó, junto a otros parlamentarios del grupo: Joan Mesquida Mayans, Carlos Simarro Vicens, Sofía Acedo Reyes, Ana Belén Vázquez Blanco, Maribel Sánchez Torregrosa y Carlos Alberto Sánchez Ojeda.

José Vicente Marí Bosó, en el centro, en una imagen de archivo. / Juan Antonio Riera

Los informes que se solicitan

Las peticiones que se hacen en este documento son las siguientes:

Una copia íntegra del informe de la Policía Nacional al que aludió el presidente del Gobierno, incluidos todos sus anexos y evaluaciones de riesgo .

. Copia de las comunicaciones mediante las cuales dicho informe fue remitido a los órganos competentes del Ministerio del Interior, la Secretaría de Estado de Seguridad y la Delegación del Gobierno en Baleares.

Copia de cuantos informes o documentos se hayan elaborado sobre las medidas adoptadas o previstas como consecuencia de las advertencias contenidas en dicho informe, particularmente en relación a las llegadas irregulares a la comunidad balear.

Crítica a "la pasividad"

Bosó explica, a través del comunicado remitido por PP, que hace años que denuncian "la total pasividad e inactividad del Gobierno Sánchez y de los socialistas en materia de migración en Baleares". Acusan al ejecutivo nacional de "mirar hacia otro lado, beneficiar a las mafias que trafican con personas en el Mediterráneo" y les culpan de haber generado con esta actitud "un incremento exponencial de migración irregular en nuestras costas, de 250 inmigrantes irregulares en 2018 a los 8.000 de 2025 y 2026".

"Es evidente la deslealtad institucional de este Gobierno. Por eso nosotros vamos a exigir y exigimos formalmente la entrega de dichos informes para conocer cuál era la realidad y para evaluar la inacción del Gobierno ante esa realidad de un riesgo más elevado de llegada de pateras e inmigrantes como, por otra parte, estamos viendo estos días. Cada día llegan 200, 300, 500 inmigrantes irregulares a nuestras costas”, asegura Marí.