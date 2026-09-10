Migración
El PP reclama a Pedro Sánchez el informe que alertaba de un “riesgo alto” de llegadas migratorias a Baleares
Los populares solicitan en su iniciativa conocer el contenido íntegro del documento, sus anexos y las comunicaciones remitidas al Ministerio del Interior, la Secretaría de Estado de Seguridad y la Delegación del Gobierno en Balears, así como las medidas adoptadas tras estas advertencias
El Partido Popular reclama al Gobierno de España una copia del informe de la Policía Nacional que, según confirmó Pedro Sánchez en el Congreso el pasado 3 de septiembre, alertaba de un “riesgo alto” de llegadas marítimas de migrantes a las Baleares.
A través de una iniciativa parlamentaria registrada oficialmente el pasado 4 de septiembre, los populares solicitan conocer el contenido íntegro del informe, sus anexos y las comunicaciones remitidas al Ministerio del Interior, la Secretaría de Estado de Seguridad y la Delegación del Gobierno en Baleares, así como las medidas adoptadas tras estas advertencias. "Hemos solicitado copia de los informes a los que se refirió el señor Sánchez, que relataban el alto riesgo de llegada de pateras a la comunidad, así como también copia de las comunicaciones, enviando dicho informe tanto a la secretaria de Estado de Seguridad, como al delegado del Gobierno en Balears, el señor Rodríguez”, ha explicado el PP a través de un comunicado.
La petición la firman el portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Vicente Marí Bosó, junto a otros parlamentarios del grupo: Joan Mesquida Mayans, Carlos Simarro Vicens, Sofía Acedo Reyes, Ana Belén Vázquez Blanco, Maribel Sánchez Torregrosa y Carlos Alberto Sánchez Ojeda.
Los informes que se solicitan
Las peticiones que se hacen en este documento son las siguientes:
- Una copia íntegra del informe de la Policía Nacional al que aludió el presidente del Gobierno, incluidos todos sus anexos y evaluaciones de riesgo.
- Copia de las comunicaciones mediante las cuales dicho informe fue remitido a los órganos competentes del Ministerio del Interior, la Secretaría de Estado de Seguridad y la Delegación del Gobierno en Baleares.
- Copia de cuantos informes o documentos se hayan elaborado sobre las medidas adoptadas o previstas como consecuencia de las advertencias contenidas en dicho informe, particularmente en relación a las llegadas irregulares a la comunidad balear.
Crítica a "la pasividad"
Bosó explica, a través del comunicado remitido por PP, que hace años que denuncian "la total pasividad e inactividad del Gobierno Sánchez y de los socialistas en materia de migración en Baleares". Acusan al ejecutivo nacional de "mirar hacia otro lado, beneficiar a las mafias que trafican con personas en el Mediterráneo" y les culpan de haber generado con esta actitud "un incremento exponencial de migración irregular en nuestras costas, de 250 inmigrantes irregulares en 2018 a los 8.000 de 2025 y 2026".
"Es evidente la deslealtad institucional de este Gobierno. Por eso nosotros vamos a exigir y exigimos formalmente la entrega de dichos informes para conocer cuál era la realidad y para evaluar la inacción del Gobierno ante esa realidad de un riesgo más elevado de llegada de pateras e inmigrantes como, por otra parte, estamos viendo estos días. Cada día llegan 200, 300, 500 inmigrantes irregulares a nuestras costas”, asegura Marí.
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