Fallece a los 81 años Tanit, apenas dos días después de recibir La Llave de Ibiza

Ferdinand Guy Jocelyn (1945. Martinica), popularmente conocido como Tanit, ha fallecido a los 81 años de edad en su casa de Ibiza víctima del cáncer linfático contra el que ha estado luchando en los últimos años. A mediados del pasado mes de junio, el propio Tanit confirmaba el diagnóstico en una entrevista concedida a Diario de Ibiza.

Entonces, le confesó a Juan Suárez desde su cama en el Hospital Can Misses: «Le he tirado de la lengua al doctor y me ha dicho que tengo un cáncer avanzado e incurable. No quiero quimioterapia ni morfina. Terminaré mis últimos días con resignación y como he vivido siempre, rodeado de amistad y cariño. El hospital es para mi un hotel de cinco estrellas, me cuidan y tengo muchas visitas de amigos».

Ha podido ganarle la batalla desde entonces a esta dura y cruel enfermedad. El tiempo suficiente para recibir, el pasado viernes en el Club Diario de Ibiza, la Lave de Ibiza que concede la Asociación de Amigos del Arte de Ibiza y Formentera. Fue uno de sus últimos deseos. Tanit compartió el premio con la modista Charo Ruiz y del propietario de la discoteca Amnesia, Martín Ferrer. Tres vidas, tres trayectorias vinculadas a la isla de Ibiza.

Nieto de un indio apache americano, padre francés, Ferdinand Guy Jocelyn, y madre vietnamita, Tagus, es descendiente de una familia noble y terrateniente de Martinica. Como contó en la entrevista a Diario de Ibiza, nació en un barco en el mar, por eso no ha entendido de fronteras, sino de humanidad desde que llegó a Ibiza en busca de la libertad y una vida nómada: "Ibiza me ha dado todo, la libertad, las plumas, las rastas, me ha devuelto a mis orígenes y dejado vivir como he querido. La diosa Tanit me bautizó con su nombre. Mi padre es el Sol y mi madre, la Luna y soy una estrella libre y errante que viaja en el firmamento".