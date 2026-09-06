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Fallece a los 81 años Tanit, apenas dos días después de recibir La Llave de Ibiza

Uno de los personajes más emblemáticos de la isla, sucumbe a un cáncer linfático apenas dos días después de recibir La llave de Ibiza en el Club Diario

Tanit durante la gala de entrega de La llave de Ibiza el pasado viernes en el Club Diario de Ibiza.

Tanit durante la gala de entrega de La llave de Ibiza el pasado viernes en el Club Diario de Ibiza. / Toni Escobar / Toni Escobar

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Juan Suárez

César Navarro Adame

Ibiza

Ferdinand Guy Jocelyn (1945. Martinica), popularmente conocido como Tanit, ha fallecido a los 81 años de edad en su casa de Ibiza víctima del cáncer linfático contra el que ha estado luchando en los últimos años. A mediados del pasado mes de junio, el propio Tanit confirmaba el diagnóstico en una entrevista concedida a Diario de Ibiza.

Entonces, le confesó a Juan Suárez desde su cama en el Hospital Can Misses: «Le he tirado de la lengua al doctor y me ha dicho que tengo un cáncer avanzado e incurable. No quiero quimioterapia ni morfina. Terminaré mis últimos días con resignación y como he vivido siempre, rodeado de amistad y cariño. El hospital es para mi un hotel de cinco estrellas, me cuidan y tengo muchas visitas de amigos».

Ha podido ganarle la batalla desde entonces a esta dura y cruel enfermedad. El tiempo suficiente para recibir, el pasado viernes en el Club Diario de Ibiza, la Lave de Ibiza que concede la Asociación de Amigos del Arte de Ibiza y Formentera. Fue uno de sus últimos deseos. Tanit compartió el premio con la modista Charo Ruiz y del propietario de la discoteca Amnesia, Martín Ferrer. Tres vidas, tres trayectorias vinculadas a la isla de Ibiza.

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Nieto de un indio apache americano, padre francés, Ferdinand Guy Jocelyn, y madre vietnamita, Tagus, es descendiente de una familia noble y terrateniente de Martinica. Como contó en la entrevista a Diario de Ibiza, nació en un barco en el mar, por eso no ha entendido de fronteras, sino de humanidad desde que llegó a Ibiza en busca de la libertad y una vida nómada: "Ibiza me ha dado todo, la libertad, las plumas, las rastas, me ha devuelto a mis orígenes y dejado vivir como he querido. La diosa Tanit me bautizó con su nombre. Mi padre es el Sol y mi madre, la Luna y soy una estrella libre y errante que viaja en el firmamento".

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