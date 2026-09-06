Obituario
Fallece a los 81 años Tanit, apenas dos días después de recibir La Llave de Ibiza
Uno de los personajes más emblemáticos de la isla, sucumbe a un cáncer linfático apenas dos días después de recibir La llave de Ibiza en el Club Diario
Ferdinand Guy Jocelyn (1945. Martinica), popularmente conocido como Tanit, ha fallecido a los 81 años de edad en su casa de Ibiza víctima del cáncer linfático contra el que ha estado luchando en los últimos años. A mediados del pasado mes de junio, el propio Tanit confirmaba el diagnóstico en una entrevista concedida a Diario de Ibiza.
Entonces, le confesó a Juan Suárez desde su cama en el Hospital Can Misses: «Le he tirado de la lengua al doctor y me ha dicho que tengo un cáncer avanzado e incurable. No quiero quimioterapia ni morfina. Terminaré mis últimos días con resignación y como he vivido siempre, rodeado de amistad y cariño. El hospital es para mi un hotel de cinco estrellas, me cuidan y tengo muchas visitas de amigos».
Ha podido ganarle la batalla desde entonces a esta dura y cruel enfermedad. El tiempo suficiente para recibir, el pasado viernes en el Club Diario de Ibiza, la Lave de Ibiza que concede la Asociación de Amigos del Arte de Ibiza y Formentera. Fue uno de sus últimos deseos. Tanit compartió el premio con la modista Charo Ruiz y del propietario de la discoteca Amnesia, Martín Ferrer. Tres vidas, tres trayectorias vinculadas a la isla de Ibiza.
Nieto de un indio apache americano, padre francés, Ferdinand Guy Jocelyn, y madre vietnamita, Tagus, es descendiente de una familia noble y terrateniente de Martinica. Como contó en la entrevista a Diario de Ibiza, nació en un barco en el mar, por eso no ha entendido de fronteras, sino de humanidad desde que llegó a Ibiza en busca de la libertad y una vida nómada: "Ibiza me ha dado todo, la libertad, las plumas, las rastas, me ha devuelto a mis orígenes y dejado vivir como he querido. La diosa Tanit me bautizó con su nombre. Mi padre es el Sol y mi madre, la Luna y soy una estrella libre y errante que viaja en el firmamento".
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mujer, a punto de caer desde un cuarto piso en Ibiza
- Nourah of Riyad', el superyate de un príncipe saudí que naufragó en Grecia y ahora se lleva todas las miradas en el puerto de Ibiza
- El taxista y dj asesinado en Guipuzkoa tenía una empresa de motos de agua en Ibiza
- Así ha sido la emotiva despedida de Antonio Buendía, cabo mayor de la Guardia Civil de Ibiza
- Un coche queda destrozado tras chocar contra un camión de basura en la carretera de Sant Josep
- Herida grave una mujer de 28 años en el accidente entre un coche y un camión de basura en Ibiza
- Rescatan a un joven herido grave en la espalda tras caer al mar en Ibiza
- Una sauna, un atracón de drogas y una cardiopatía: así explica el forense la muerte en Ibiza de Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios'