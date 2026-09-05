'Nourah of Riyad', el superyate de un príncipe saudí que naufragó en Grecia y ahora se lleva todas las miradas en el puerto de Ibiza

Un superyate de lujo con una historia poco habitual se encuentra estos días amarrado en el puerto de Ibiza. Se trata del 'Nourah of Riyad', una embarcación de 70 metros de eslora que en 2020 protagonizó un llamativo incidente en Grecia, cuando quedó recostada sobre su borda de estribor y parcialmente sumergida durante unas tareas de mantenimiento en un astillero.

El episodio ocurrió el 8 de marzo de 2020 en el astillero Perama de Atenas, en Grecia, mientras el yate era sometido a trabajos de mantenimiento y pintura antifouling. Según las informaciones publicadas entonces por medios especializados, el superyate llegó a escorarse unos 45 grados y quedó parcialmente hundido. No se registraron heridos ni contaminación marina, aunque el accidente provocó daños en instalaciones próximas y en equipamientos de otra embarcación que se encontraba en la zona.

Así quedó el superyate 'Nourah of Riyad' en 2020. / Superyachtapi

Días después, el 18 de marzo de 2020, tras un complejo operativo para estabilizarlo, el 'Nourah of Riyad' fue finalmente reflotado y traslado a otro muelle, donde se abrió una investigación sobre lo ocurrido y comenzaron las tareas de reparación.

Un palacio flotante de 70 metros

Más allá de aquella accidentada imagen en Grecia, el 'Nourah of Riyad' responde al perfil de gran superyate de lujo que suele llamar la atención en los puertos más exclusivos del Mediterráneo. La embarcación fue construida en Turquía y entregada en 2008. Originalmente tenía 65 metros, pero en 2012 fue sometida a una importante reforma en la que fue alargada hasta los 70 metros actuales.

Esa ampliación permitió incorporar nuevos espacios de ocio, entre ellos un beach club y una gran plataforma de baño. También se modificó la cubierta del solárium y se creó un salón de observación orientado hacia proa, pensado para disfrutar de la navegación con vistas privilegiadas.

'Nourah of Riyad', el superyate saudí que acabó semihundido en Grecia se encuentra en Ibiza. / Yacht Charter Fleet

El yate dispone de 11 camarotes, con capacidad para alojar a un elevado número de invitados, además de la tripulación. Entre sus espacios interiores figuran una suite principal, un camarote VIP y zonas de ocio propias de una embarcación de este nivel. También cuenta con jacuzzi en cubierta y cine a bordo, dos de los detalles que han contribuido a alimentar la imagen de auténtico palacio flotante.

Con un tonelaje de alrededor de 1.415 toneladas, el 'Nourah of Riyad' puede alcanzar una velocidad máxima próxima a los 19 nudos. La embarcación navega bajo bandera de las Islas Caimán.

El superyate es propiedad del príncipe saudí Turki bin Mohammed bin Fahd Al Saud, miembro de la familia real saudí. El nombre del yate podría estar relacionado con Nourah, una de sus hijas.