Raíces, rostros y sabores dan forma a la propuesta de La Gaia en Ibiza

La Gaia, el restaurante gastronómico de Ibiza Gran Hotel, inauguró el miércoles su temporada 2026 con una velada íntima y exclusiva que reunió a representantes de la sociedad ibicenca, amigos y colaboradores cercanos. El encuentro sirvió para presentar las novedades de una etapa en la que el espacio consolida su posición como uno de los grandes referentes de la alta cocina en Ibiza.

El momento más dulce. / .

Bajo la dirección del chef Óscar Molina, la propuesta volvió a poner el foco en una cocina contemporánea, precisa y profundamente conectada con el producto local y el entorno. La experiencia, concebida como un recorrido dinámico por el universo culinario de La Gaia, permitió a los asistentes acercarse a algunos de los sabores y conceptos que marcarán la temporada.

Cócteles en Musa. / .

El restaurante mantiene sus menús degustación Illa y Horitzó, que expresan la identidad creativa de Molina, y estrena una opción a la carta, pensada para ampliar las posibilidades de la experiencia y abrirse a otros perfiles de clientes. Entre las elaboraciones destacadas figuran la ostra con salsa meunière y caviar, el steak tartar vegano de tomate con crujiente de alga y el arroz de huitlacoche y sepia de Ibiza, platos que evidencian la capacidad del chef para reinterpretar los sabores locales desde una mirada contemporánea.

Paco Alcahud, el jefe de pastelería. / .

Durante la velada, los invitados disfrutaron de una puesta en escena gastronómica con bocados como el panal de miel con queso de Ses Cabretes o la esfera de carabinero y azafrán. La noche continuó con estaciones de showcooking dedicadas a elaboraciones como las gambas al ajillo o la ensalada de peix sec, además de propuestas de cocina vista con brochetas de solomillo y pulpo.

Los invitados disfrutaron de una cena cóctel con el sello de La Gaia.

El apartado dulce completó el recorrido con creaciones como la cazuelita de crème brûlée de cítricos con rocas de albahaca o la algarroba rellena de caramelo mou de almendras. La experiencia estuvo acompañada por la participación de firmas como Moët & Hennessy, Enotecum y Vinazo, que aportaron una selección de vinos y champagnes de alta gama.

El chef ejecutivo, Óscar Molina. / DIANA BLESA

Como cierre, el barman Dani Martínez presentó en MUSA una propuesta de coctelería de autor con creaciones como Cacao Crusta, elaborado con vodka infusionado con nibs de cacao, frambuesa y pimienta negra, o un Spritz de lichi. También se sirvieron opciones sin alcohol, entre ellas una combinación de Darjeeling con lima y curry y una infusión de frutos rojos con sirope especiado.

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Con esta apertura, La Gaia ha hecho toda una declaración de intenciones de su propuesta para la temporada 2026. Sabor, vínculo con la tierra y una experiencia pensada para los amantes de la excelencia gastronómica.

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