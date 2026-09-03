El taxista y dj asesinado en Guipuzkoa tenía una empresa de motos de agua en Ibiza

Alex Aizpuru, el taxista de 30 años asesinado este martes en Azpeitia (Guipuzkoa), era un joven muy conocido en la localidad guipuzcoana y mantenía una estrecha relación con Ibiza, donde vivió durante una temporada, trabajó como dj y puso en marcha un negocio de motos de agua, según han publicado El Diario Vasco y Noticias de Gipuzkoa.

La víctima, conocida en su entorno como ‘Etxaun’, había empezado hace poco más de un año a trabajar como taxista en Azpeitia tras regresar de Ibiza. Según El Diario Vasco, residía desde hacía poco en Zarautz junto a su pareja y procedía de una familia muy conocida en la localidad.

La música electrónica fue una de sus grandes pasiones desde la adolescencia. Comenzó a interesarse por los platos con apenas 14 años, primero con sonidos como el progressive y más tarde con el techno y el bumping en vinilo. A lo largo de su trayectoria, actuó en salas y espacios de referencia de la escena vasca.

Su vínculo con Ibiza

Su nombre artístico era Alexander Loop y también pinchó en Ibiza, isla a la que viajaba con frecuencia por su negocio y donde pasó largas temporadas. Además, dirigió la sala Disco Inox de Azpeitia hace alrededor de diez años, muy cerca del lugar en el que fue asesinado, según este mismo medio.

El joven también era aficionado al motor. Llegó a competir en pruebas de automovilismo, como el Rally de Azkoitia, con un Citroën Saxo VTS que él mismo había preparado. En 2017 debutó en el Rallysprint de Azkoitia.

Ambos medios destacan que Aizpuru era una persona muy conocida y apreciada en Azpeitia. Fuentes de su entorno lo describen como un joven "alegre y de trato fácil" o "un chaval muy deportista y amigo de sus amigos". El crimen ha causado una profunda conmoción en Azpeitia. La Ertzaintza investiga los hechos y aún no hay detenidos.