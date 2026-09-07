«No podemos ni dormir». Vecinos de Jesús protestan por el plan piloto de peatonalización

Varios vecinos de la calle de l'Estruç, en Jesús, se oponen al plan piloto impulsado por el Ayuntamiento de Santa Eulària e iniciado el pasado 28 de agosto, consistente en la peatonalización de aproximadamente 100 metros de la carretera EI-100A, la principal, que cruza este núcleo urbano, a la altura del cruce a Talamanca. Esta medida ha provocado que se establezcan nuevos itinerarios para acceder a Cala Llonga, una de las zonas más concurridas del municipio durante la temporada turística, y a la calle des Cap Martinet.

El cierre de este tramo de la carretera ha supuesto que sean muchos los vehículos que, para llegar a su destino, tracen rutas alternativas a la habitual, siendo la calle de l'Estruç, ubicada delante del Centro Cultural de Jesús y, hasta la fecha, una vía residencial y con poco tráfico, una de las opciones elegidas, casi por obligación, por los conductores.

Mila Cabot, vecina de la calle de l'Estruç, critica el impacto del plan piloto en la zona: "No podemos ni dormir por el aumento del ruido ni descansar, y seguiremos protestando porque no nos escuchan y el Ayuntamiento solo nos pide paciencia".

"No es necesario que esto continúe más días"

Cabot, que asegura contar con el respaldo de otros vecinos, también advierte del riesgo que supone esta situación para los peatones: "No es necesario que esto continúe más días, porque pone en peligro a los viandantes". Además, considera que se trata de una actuación oportunista: "El plan piloto se ha hecho sin previo aviso y, además, justo cuando empiezan las fiestas del pueblo, que es cuando se arma un poco de jaleo. Creo que han aprovechado esta situación para que pase más desapercibido. Todos los vecinos pensamos lo mismo: lo están vendiendo como la gran peatonalización prometida del centro de Jesús mientras dan la espalda a toda la problemática que están causando en las calles aledañas, que también forman parte del centro del pueblo".

A pesar de ello, destaca que no están en contra de la peatonalización de Jesús, aunque matiza: "Queremos un Jesús peatonal, porque todo el pueblo se lo merece. Pedimos que se haga con los estudios correspondientes y con las garantías que cualquier decisión de este calado merece".

A la espera de las conclusiones que las instituciones extraigan del plan piloto, los vecinos de la calle de l'Estruç esperan una solución. Mientras tanto, han colgado pancartas de protesta en varias viviendas y no descartan movilizarse próximamente.