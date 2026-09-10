Tribunales
A juicio tras cazarle con más de 15.000 euros en drogas en su piso de Ibiza
La Audiencia Provincial de Palma juzga este martes a un hombre de 42 años acusado de un delito contra la salud pública tras la incautación de sustancias valoradas en 15.000 euros
Una bolsa con más de 300 gramos de MDMA, ocho bolsitas con ketamina en polvo y otras tres bolsas con pastillas rosas de éxtasis. Todas ellas con diferentes purezas. Es el botín que agentes de la Udyco encontraron en un piso de Ibiza. Además de incautarse de la droga, valorada en más de 15.000 euros, detuvieron a un hombre que, acusado de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud se enfrenta a cinco años de cárcel.
El juicio se celebra este martes en Palma, en la Audiencia Provincial, a las 11.30 horas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Según el escrito de acusación, el detenido, un colombiado de 42 años, elaboraba, preparaba y vendía las sustancias estupefacientes que los agentes encontraron en el registro, que tuvo lugar el 28 de septiembre de 2022.
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