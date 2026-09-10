Le pillaron en Ibiza con cocaína y ketamina escondidas en la ingle: se enfrenta a cinco años y medio de cárcel

Ketamina y cocaína por valor de unos 2.200 euros. Es lo que le pillaron a un hombre de 40 años en Ibiza y por lo que ahora se enfrenta a cinco años y medio de cárcel. Es la petición de condena que hace la Fiscalía en el juicio de la Audiencia Provincial que se celebra este lunes a las 9.30 horas en Palma.

Los hechos sucedieron el 30 de diciembre de 2021 alrededor de las ocho de la tarde, cuando el acusado, italiano, nacido en Florencia, se encontraba en el interior de un vehículo estacionado en la calle. En ese momento, agentes de la Policía Nacional de la comisaría de Ibiza se acercaron al coche y le cachearon. Durante el registro le localizaron, a la altura de la ingle, una servilleta envuelta en plástico transparente que contenía, a su vez, tres envoltorios más pequeños en los que se escondía la droga.

En uno de ellos había 14,7 gramos de ketamina en polvo con una pureza del 64,65% que en el mercado se hubiera vendido por más de 700 euros. En el segundo encontraron cocaína: cerca de 10 gramos de 74% de pureza con un valor de 968 euros. Por último, en el tercero de los envoltorios había cinco gramos de cocaína de una pureza similar a la anterior y que se hubiera vendido por 490 euros.

Además, le encontraron 1.510 euros en efectivo "procedentes del desarrollo de su actividad ilícita", indica el escrito de acusación, que señala que el acusado no tenía antecedentes.