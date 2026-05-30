El chef Óscar Molina se sienta a La Mesa con sus comensales en Ibiza

La Gaia, el restaurante con estrella Michelin de Ibiza Gran Hotel, da un paso más allá en la experiencia gastronómica con La Mesa, un concepto innovador que convierte la comida en conversación y a los comensales en protagonistas de la narrativa culinaria. Tras su anterior propuesta Un viaje a través de raíces, rostros y sabores, el restaurante evoluciona hacia un formato íntimo y exclusivo, donde cada plato forma parte de un diálogo vivo y compartido.

Los invitados a la primera edición de La Mesa con Óscar Molina.

La Mesa no se concibe como un evento puntual, sino como una plataforma en constante crecimiento: un espacio de comunidad, inspiración y contenido donde gastronomía y conversación se entrelazan para crear un ritual de marca único. De hecho, este es solo el primer capítulo de La Mesa, una serie de encuentros en los que el arte de la cocina de Óscar Molina es el punto de partida para la creación.

El formato reunió, en esta primera edición, a nueve invitados cuidadosamente seleccionados, entre creativos, productores, voces culturales y medios, todos compartiendo historias y perspectivas diversas alrededor de una misma mesa, ubicada nada más y nada menos que en la sala privada del restaurante La Gaia – Ibiza Gran Hotel. Cada encuentro se convierte en un intercambio de ideas y experiencias que trasciende lo puramente gastronómico.

La filosofía de La Gaia se refleja en la manera en que se concibe la cocina: moldeada por personas y lugares, desde el agricultor hasta el ceramista, cada ingrediente y técnica cobra vida dentro de la mesa, transformando la comida en una experiencia multisensorial y colaborativa.

Durante la primera edición de La Mesa, celebrada este 27 de mayo, el chef Óscar Molina guió a los invitados a través de su Menú degustación Horitzó, que significa Horizontes en castellano, para explorar la riqueza de sus sabores locales, que están en constante evolución, tal y como la propia isla. Cada temporada, Molina incluye nuevas creaciones en esta propuesta.

Entre las nuevas creaciones ideadas ad hoc para la temporada, destacan la ostra al fuego con salsa meunière y caviar o el misterioso plato de Miel, un tesoro de las islas, que se compone de un panal de miel en sí mismo con queso de Ses Cabretes; o un delicioso Arroz de carabinero con velo de flores y sepia. El apartado dulce coronaba una cena de diez con nuevas incorporaciones a la carta, tan llamativas como deliciosas, como la Crème brûlée de cítricos o la Torrija de ensaimada.

Cada encuentro ofrece a los invitados la oportunidad de adentrarse en el pensamiento del chef y en la historia detrás de cada creación, estableciendo un vínculo íntimo entre la gastronomía y la creatividad. Los comensales tuvieron la oportunidad de hacerle al chef esa pregunta que siempre han querido compartir con un profesional de estrella Michelin; además de conversar sobre los platos de su infancia que les recuerdan a la Ibiza más tradicional. Una narrativa viva alrededor de La Gaia que se cuenta a través de su comida, pero también de sus comensales.