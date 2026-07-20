Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España campeón mundialMovilidad en IbizaPuertos de IbizaFestividad del Carmen
instagramlinkedin
Especial Gastronomía de Verano | Leña Ibiza

Así sabe Leña Ibiza: Fuego, brasas y producto de excepción en las noches ibicencas

BLESS The Site Ibiza acoge el nuevo restaurante de Dani García, una reinterpretación del estilo ‘steakhouse’

Fuego, brasas y producto de excepción en las noches ibicencas

Fuego, brasas y producto de excepción en las noches ibicencas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diana Blesa

Diana Blesa

Ibiza

Convertir el fuego, las brasas y el mejor producto del mercado en las estrellas absolutas de la mesa es el objetivo de Dani García en su llegada a la isla con su restaurante Leña Ibiza. La versión más carnívora y contemporánea de este reconocido chef ha aterrizado esta temporada en The Site Ibiza, dentro del hotel BLESS Ibiza The Site, dispuesto a presentar su reinterpretación del concepto steakhouse en un entorno que invita a dejarse llevar.

Una carta variada que homenaje a las brasas en todas sus elaboraciones. | FOTOS: LEÑA IBIZA

Una carta variada que homenaje a las brasas en todas sus elaboraciones. / Leña Ibiza

Una carta al más puro estilo Dani García

Su carta es tremendamente variada pero el fuego está siempre presente. La sección ‘Mediterráneo a la brasa’ presenta opciones como el pulpo, solomillo de atún, carabinero XXL o langosta, mientras los cortes premium de Leña Ibiza proponen caprichos como la chuleta de buey de Wagyu, chuleta de Txogitxu o ribeye, entre otras opciones. A todo ello se añaden propuestas muy sugerentes, ideales para vivir noches largas entre sabor y conversación con deliciosos cócteles en la mano.

Fuego, brasas y producto de excepción en las noches ibicencas

Fuego, brasas y producto de excepción en las noches ibicencas

Más información y reservas:

Web: www.lenarestaurants.com/es/ibiza

Noticias relacionadas y más

www.thesiteibiza.com

Ubicación de Leña Ibiza, Las brasas x Dani García en el mapa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido el presunto autor del apuñalamiento mortal en Sant Antoni
  2. Estamos equivocados si pensamos que hay que regar mucho': expertos de Ibiza advierten sobre los efectos del calor en las plantas
  3. Inmovilizado por motivos de seguridad en el puerto de Ibiza el barco que tiene que iniciar el traslado de la basura a Mallorca
  4. Muere el hombre apuñalado con una botella rota en el paseo marítimo de Sant Antoni
  5. Rajan con una botella rota a un hombre en el paseo marítimo de Sant Antoni
  6. Cazado en el aeropuerto de Ibiza un viajero de 71 años con 1.900 cajetillas de contrabando
  7. Incendio en una casa okupada en ses Feixes de Talamanca de Ibiza
  8. Un nuevo incendio de vegetación en Ibiza moviliza a los servicios de emergencia en la carretera de Sant Josep

Así sabe Leña Ibiza: Fuego, brasas y producto de excepción en las noches ibicencas

Así sabe Leña Ibiza: Fuego, brasas y producto de excepción en las noches ibicencas

Una mansión flotante en el puerto de Ibiza: 16,5 millones, jacuzzi, club de playa...

Lobito de Mar: El concepto más marinero de Dani García mira al mar en Ibiza

Sabores ibicencos con una mirada creativa y actual es estos dos restaurantes de Ibiza

StreetXO Ibiza: Esto es lo que te espera cada noche en el restaurante de Dabiz Muñoz que ha conquistado Ibiza este verano

Hernán Cattaneo: «La IA facilita un montón de trabajo, pero no para componer»

Cuatro pateras dejan a 79 migrantes en las costas de Ibiza y Formentera en menos de 24 horas

Cuatro pateras dejan a 79 migrantes en las costas de Ibiza y Formentera en menos de 24 horas

El enfado de Alfonso Rojo, presidente de Pimeef, con la APB: "No es lo normal que te citen cuatro meses después para decirte 'estamos en ello'"

Tracking Pixel Contents