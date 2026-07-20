Así sabe Leña Ibiza: Fuego, brasas y producto de excepción en las noches ibicencas

Convertir el fuego, las brasas y el mejor producto del mercado en las estrellas absolutas de la mesa es el objetivo de Dani García en su llegada a la isla con su restaurante Leña Ibiza. La versión más carnívora y contemporánea de este reconocido chef ha aterrizado esta temporada en The Site Ibiza, dentro del hotel BLESS Ibiza The Site, dispuesto a presentar su reinterpretación del concepto steakhouse en un entorno que invita a dejarse llevar.

Una carta variada que homenaje a las brasas en todas sus elaboraciones. / Leña Ibiza

Una carta al más puro estilo Dani García

Su carta es tremendamente variada pero el fuego está siempre presente. La sección ‘Mediterráneo a la brasa’ presenta opciones como el pulpo, solomillo de atún, carabinero XXL o langosta, mientras los cortes premium de Leña Ibiza proponen caprichos como la chuleta de buey de Wagyu, chuleta de Txogitxu o ribeye, entre otras opciones. A todo ello se añaden propuestas muy sugerentes, ideales para vivir noches largas entre sabor y conversación con deliciosos cócteles en la mano.

Fuego, brasas y producto de excepción en las noches ibicencas

Más información y reservas:

Web: www.lenarestaurants.com/es/ibiza

www.thesiteibiza.com