Restaurantes
Ibiza coloca cuatro chiringuitos entre los mejores de España, según la lista Best Chiringuito 2026
Casa Jondal, El Bigotes, Es Fumeral y Lobito de Mar figuran en la selección anual de Tapas Magazine, que reconoce a los mejores establecimientos de playa del país
Ibiza vuelve a consolidar su prestigio gastronómico con la presencia de cuatro establecimientos en la lista Best Chiringuito 2026, la selección anual que elabora Tapas Magazine para reconocer a los mejores chiringuitos de España. Casa Jondal, El Bigotes, Es Fumeral y Lobito de Mar representan a la isla en una clasificación que destaca la excelencia culinaria, el servicio, el entorno y la personalidad de cada proyecto.
La publicación sitúa a Ibiza entre los territorios con mayor representación en esta edición gracias a la calidad y diversidad de su oferta gastronómica. Entre los establecimientos seleccionados figura Lobito de Mar, ubicado en The Unexpected Ibiza Hotel, en Platja d'en Bossa, que entra por primera vez en la lista.
Cuatro propuestas que reflejan la gastronomía de la isla
La selección reúne propuestas de perfiles muy distintos que comparten una apuesta por el producto mediterráneo.
Casa Jondal se ha convertido en uno de los grandes referentes del Mediterráneo gracias a una cocina centrada en el pescado y el marisco de máxima calidad. El Bigotes mantiene viva una de las tradiciones culinarias más emblemáticas de Ibiza con su histórico bullit de peix y el arroz a banda elaborados a fuego de leña. Por su parte, Es Fumeral representa una nueva generación de restaurantes de playa que interpreta el producto mediterráneo con una propuesta contemporánea.
Lobito de Mar debuta en la clasificación
La principal novedad para Ibiza la protagoniza Lobito de Mar, el concepto marinero del chef Dani García, que abre por primera vez un establecimiento a pie de playa en la isla. El restaurante, situado en The Unexpected Ibiza Hotel, combina una terraza frente al mar y una zona de tumbonas con una carta protagonizada por arroces, frituras y pescado de lonja. La propuesta también incorpora productos locales con elaboraciones como el calamar a la brasa con sobrasada ibicenca o la gamba roja.
Ibiza refuerza su liderazgo gastronómico
La presencia de cuatro establecimientos ibicencos en la selección nacional confirma el excelente momento que vive la gastronomía de la isla y refuerza su posición como uno de los grandes destinos del Mediterráneo para disfrutar de la cocina junto al mar.
Este reconocimiento también refleja la evolución del concepto de chiringuito en Ibiza, que combina tradición, producto local e innovación sin perder su identidad.
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