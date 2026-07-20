Lobito de Mar: El concepto más marinero de Dani García mira al mar en Ibiza
Lobito de Mar acerca a la isla su oda al atún, una variedad de arroces y mariscos con la esencia del sur de España
El concepto más marinero de Dani García, Lobito de Mar, ha desembarcado esta temporada en The Site Ibiza para acercar la esencia del sur de España a la isla. Situado junto a The Unexpected Ibiza Hotel, el establecimiento combina restaurante y beach club con una carta centrada en el producto del mar con el sello del reconocido chef malagueño.
Tras consolidarse en Marbella y Madrid, Lobito de Mar llega a Ibizacon algunos de sus clásicos más apetecibles a los que suma recetas pensadas para la isla. Los arroces tienen un protagonismo especial en su carta, entre los que sugieren el arroz seco de pescado de roca, sepia y patata ibicenca.
Por su puesto, Dani García no podía dejar de lado su oda al atún, en la que este apreciado ingrediente se prepara en forma de ceviches, tiraditos o al grill, con esa esencia de la casa que nadie se quiere perder. Mariscos como las ostras, almejas, pata de cangrejo real o langosta ibicenca completan una propuesta que se descubre frente al mar.
Con esta apertura, Dani García suma dos restaurantes en The Site Ibiza, proyecto de Palladium Hotel Group.
Más información y reservas:
Web: www.lobitorestaurants.com/es/ibiza
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