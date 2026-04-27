Dani García escoge Ibiza para abrir su primer Lobito de Mar en formato 'beach club': frituras, arroces y marisco con servicio de hamacas

El grupo Palladium Hotel Group y Grupo Dani García han anunciado la incorporación del restaurante Lobito de Mar al hub gastronómico de The Site Ibiza, donde abrirá sus puertas en verano de 2026 junto a The Unexpected Ibiza Hotel en formato restaurante y beach club frente al mar.

Según explican ambas compañías en su comunicado, Lobito de Mar será el primer establecimiento de esta marca concebida por el chef Dani García ubicado frente al mar, con una propuesta centrada en sabores del Mediterráneo. Este nuevo espacio se suma a Leña, convirtiéndose en el segundo proyecto del Grupo Dani García que se integra en The Site Ibiza. El chef conoce bien Ibiza, ya que durante unos años tuvo también en la isla un restaurante Bibo.

La General Manager All Inclusive & High Energy Business Unit de Palladium Hotel Group, Ana Morillo, señala que «esta colaboración con Grupo Dani García refleja nuestra visión de seguir elevando el posicionamiento de The Site Ibiza como un destino de referencia, capaz de ofrecer experiencias únicas a nuestros clientes», y añade que la apuesta pasa por «propuestas gastronómicas que combinan excelencia culinaria, innovación y la esencia de Ibiza, a través de un servicio cuidado, un entorno excepcional y una selección de producto de la más alta calidad».

Lobito de Mar: esencia del sur

Lobito de Mar, nacido en Marbella en 2017 y presente en Madrid desde 2019, traslada la esencia del sur de España con una carta basada en producto fresco que incluye frituras, arroces, mariscos y pescados, con servicio de hamacas y vistas a la playa, según detalla el comunicado. Por su parte, Leña se presenta como la propuesta más centrada en la carne del chef malagueño, con un concepto que gira en torno al fuego.

El General Manager Lifestyle & Luxury Business Unit de Palladium Hotel Group, Juan Serra, afirma que «nos enorgullece anunciar esta nueva colaboración con Grupo Dani García, con quien compartimos valores fundamentales como la pasión por la excelencia y la creación de experiencias únicas», y añade que «con la llegada de Lobito de Mar, consolidamos nuestro compromiso de ofrecer una propuesta de lujo en The Site Ibiza, combinando hoteles de primer nivel con la alta gastronomía».

The Site Ibiza es un nuevo destino impulsado por Palladium Hotel Group que integra dos hoteles, Bless The Site Ibiza y The Unexpected Ibiza Hotel; el espacio comercial y cultural Ibiza Gallery; y un hub gastronómico con marcas como StreetXO, de Dabiz Muñoz; Coya; Hell’s Kitchen, de Gordon Ramsay; Sublimotion, dirigido por Paco Roncero; y Tatel Ibiza, además de las propuestas de Grupo Dani García. Según el comunicado, este espacio busca posicionarse como un referente internacional que combina hospitalidad, gastronomía, arte, moda y retail en un mismo enclave.