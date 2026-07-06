Dani García acelera su mapa gastronómico: de Ibiza y Mallorca a Turquía, Marruecos y un futuro proyecto en Madrid

El Grupo Dani García vuelve a acelerar. Después de desembarcar en Ibiza con Leña y Lobito de Mar, dos de sus conceptos más reconocibles, el grupo abrirá el próximo 10 de julio Leña Mallorca en el Mandarin Oriental Punta Negra. La operación forma parte de una hoja de ruta que mira también a Turquía, Marruecos y Madrid, donde la compañía trabaja en una asesoría gastronómica para un futuro parque de olas junto al Riyadh Air Metropolitano.

Ibiza como escaparate de verano

La apertura ibicenca refuerza la estrategia del Grupo Dani García en destinos donde la gastronomía no es solo una parte del viaje, sino un elemento central del estilo de vida. Esta temporada, el grupo ha desembarcado en la isla con dos de sus conceptos más reconocibles: Leña, abierto desde el 5 de junio en BLESS Ibiza The Site, y Lobito de Mar, que se incorporó el 15 de junio junto a The Unexpected Ibiza Hotel.

Leña Ibiza / LI

Ambos restaurantes se integran en The Site Ibiza, el hub gastronómico de Palladium Hotel Group, concebido como un enclave que reúne hospitalidad de lujo, gastronomía, arte, moda y retail. En su oferta conviven marcas y chefs de proyección internacional como Hell’s Kitchen, StreetXO, COYA, Sublimotion o TATEL, junto a Leña y Lobito de Mar, dentro de una propuesta diseñada para convertir la cocina en uno de los grandes argumentos del verano ibicenco.

La elección de Leña y Lobito no es casual. Según adelanta Jorge Martín del Cañizo, director culinario del grupo, a El Periódico de España, ambos conceptos funcionan juntos porque uno representa el mundo cárnico y el otro el marino. Es una combinación que permite cubrir dos momentos distintos del día: Lobito de Mar para la comida y la playa; Leña para la cena, la brasa y la noche.

El siguiente paso será Mallorca. Leña abrirá al público general el 10 de julio dentro del Mandarin Oriental Punta Negra. Entre los días 6 y 9 funcionará solo para clientes del hotel como fase de rodaje. La carta será similar a la de otros Leña, pero con guiños locales, como una coca con tumbet reinterpretada desde el lenguaje del grupo. La sede mallorquina será algo más reducida que la de Ibiza, pero con una posible temporada más larga. Mientras Ibiza funcionará previsiblemente hasta finales de septiembre o mediados de octubre, Mallorca podría alargar su actividad incluso hacia noviembre o diciembre.

Bodrum y Marruecos

La expansión internacional también continuará este verano en Bodrum, Turquía, donde el grupo pondrá en marcha un pop-up de Lobito de Mar en el mismo hotel donde ya opera Leña. Martín del Cañizo viajará allí para formar al equipo y acompañar la apertura durante la temporada. Más adelante, la hoja de ruta incluye Marruecos, en una zona costera al sur de Casablanca. Allí la apuesta será por BiBo y Lobito de Mar, no por Leña. La elección responde al perfil del destino y al producto disponible: una zona vinculada al mar, con buen pescado y un cliente más alineado con una propuesta marinera y viajera.

Madrid 2027: gastronomía para un parque de olas

Uno de los proyectos más llamativos está previsto para 2027 en Madrid. El grupo trabaja en una licencia o asesoría gastronómica para un parque de olas junto al Riyadh Air Metropolitano, en el entorno del estadio del Atlético de Madrid. La idea es desarrollar varias cartas para distintos espacios, con propuestas vinculadas a cocina internacional, formatos informales y un concepto llamado "Parota", que reunirá platos de distintas marcas del grupo. El objetivo de los promotores es abrir antes de la final de la Champions prevista en el estadio en mayo de 2027, tal y como detalla Martín a este medio.

Un grupo con más de veinte restaurantes

El Grupo Dani García cuenta actualmente con una red de una veintena larga de restaurantes, en torno a 26 proyectos según se computen aperturas, licencias y formatos, repartidos por seis países. El conglomerado agrupa más de una decena de marcas y conceptos diferentes.

Lobito de Mar. / LDM

Entre sus principales formatos figuran Leña, centrado en asador y brasas y presente en Marbella, Madrid, Barcelona, Dubái, Bodrum e Ibiza; BiBo, su brasserie viajera; Lobito de Mar, su mirada marinera entre marisquería y chiringuito urbano; Smoked Room, su concepto de brasas y humo con estrellas Michelin en Madrid y Dubái; Tragabuches, centrado en cocina tradicional y producto andaluz; Dani Brasserie, en el Four Seasons Hotel Madrid; Casa Dani, actualmente en Los Ángeles tras cerrar su etapa en Nueva York; y otros proyectos como Alelí, La Cabane, El Coleccionista o Alegal en Valencia. Algunas etapas ya se han cerrado. Lobito de Mar Doha terminó su licencia hace unos meses, mientras que La Chambre Bleue y Kemuri forman parte de proyectos ya concluidos.

El grupo combina restaurantes propios, gestión directa, licencias y asesorías gastronómicas. En algunos proyectos, la compañía opera el restaurante; en otros, diseña cartas, marca la línea culinaria y presta su nombre y conocimiento a cambio de una licencia.

Esa flexibilidad le permite estar en hoteles, destinos turísticos, ciudades clave y proyectos singulares sin asumir siempre el mismo nivel de inversión o gestión. Pero también obliga a mantener estándares muy claros en cocina, sala, producto y servicio.