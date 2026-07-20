StreetXO Ibiza: Esto es lo que te espera cada noche en el restaurante de Dabiz Muñoz que ha conquistado Ibiza este verano

Desde que abrió sus puertas el 1 de junio en The Site Ibiza, StreetXO Ibiza ha dado mucho de qué hablar. El concepto más transgresor de Dabiz Muñoz aterrizó en la isla blanca para continuar creciendo de forma natural en un contexto cargado de energía, perfecto para una experiencia más allá de lo convencional con la excelencia culinaria al frente.

Provocar una vivencia singular y sorprendente en las noches de verano en Ibiza es lo que buscaba el chef al llegar a Ibiza, donde ha traído una réplica de su famoso StreetXO de Madrid. Y es lo que parece estar logrando: otros reconocidos cocineros, influencers, actores y deportistas se han dejado caer por el restaurante y han mostrado su total sorpresa ante tan brutal experiencia.

Mojito pasión, una experiencia sensorial en AISH. / Streetxo Ibiza

Clásicos de StreetXO que provocan emoción ahora también en Ibiza

En StreetXO Ibiza todo cuenta. Los cinco sentidos se despiertan nada más entrar en el restaurante, ubicado en IBIZA Gallery y frente a The Unexpected Ibiza Hotel. Al llegar, los comensales pueden hacer una parada en AISH, el cocktail bar en el que Dabiz Muñoz propone iniciar el recorrido. Las propuestas más sorprendentes se sirven en estado líquido, consideradas como auténticas creaciones en sí mismas.

Blood XO, uno de los cócteles de AISH. / StreetXO Ibiza

Tras subir las escaleras, la gran Barra Roja de StreetXO Ibiza espera con los brazos abiertos a los invitados, con los platos más icónicos de Madrid trasladados a una isla como Ibiza. En una atmósfera vibrante, cargada de emoción y movimiento, se sirve una propuesta gastronómica en la que no faltan el Nigiri Croqueta de la Pedroche, el Dumpling Pekinés, el Tako de Pulpo o el Chili Crab de concha blanda.

Chili Crab de concha blanda. / StreetXO Ibiza

Y sólo unos pasos más allá, bajo las estrellas, espera la terraza, que da el toque distintivo al StreetXO Ibiza, pensada como un espacio en el que moverse libremente para comer o seguir disfrutando de la coctelería con el dinamismo de los rincones del sudeste asiático.

Un antes y un después en el escenario culinario de Ibiza

La llegada de StreetXO a Ibiza encaja con naturalidad en una isla que entiende el placer de dejarse sorprender. Aquí la cena no se vive con prisa, sino como una parte más de la noche: se comparte, se comenta, se brinda y se alarga. Entre bocados intensos, cócteles inesperados y ese punto canalla tan propio de Dabiz Muñoz, la experiencia fluye con la misma energía con la que Ibiza vive el verano.

Más información y reservas:

Web: www.streetxo.com/ibiza/es

www.thesiteibiza.com