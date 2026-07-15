Así es StreetXO Ibiza, el esperado restaurante de Dabiz Muñoz en Ibiza
Sabores asiáticos, coctelería de autor y libertad absoluta: así es el nuevo fenómeno gastronómico de Dabiz Muñoz que ha revolucionado el verano ibicenco. La versión más informal y transgresora del universo XO: cocina abierta, sabores radicales y energía sin filtros.
Víctor Pérez para StreetXO Ibiza | Palladium Hotel Group
La escena culinaria de Ibiza ha vivido un punto de inflexión este 2026 con la llegada de StreetXO Ibiza, el concepto más urbano, informal y transgresor del aclamado chef Dabiz Muñoz. Tras una esperada cuenta atrás, el restaurante abrió oficialmente sus puertas en junio para convertirse en una de las inauguraciones más potentes de la temporada en la isla. Con esta apertura, Ibiza suma una propuesta cargada de energía sin filtros y sabores radicales que promete redefinir la experiencia gastronómica local.
Ibiza es un lugar que me inspira, siempre ha representado libertad en todos los aspectos y creo que StreetXO habla de libertad gastronómica.
Una montaña rusa sin frenos: La experiencia StreetXO
StreetXO llega a Ibiza manteniendo intactas las señas de identidad que han convertido a este concepto en una experiencia única en el mundo: cocina abierta, una barra vibrante, altísima energía y creatividad sin límites. Más que un restaurante, el propio Dabiz Muñoz lo define como una "montaña rusa sin frenos"; una experiencia diseñada para quienes buscan desconectar, disfrutar y dejarse llevar por un hedonismo culinario absoluto.
Sobre su llegada a la isla, el chef lo tiene claro: «Llegar a Ibiza es un movimiento natural para StreetXO». Según detalla, la marca y la isla comparten una filosofía común: «Habla de buena comida, de pasarlo bien, de experiencias únicas, de una fiesta alrededor de la comida. Ibiza siempre necesita que haya chispa y creo que StreetXO pone su granito de arena».
El Chef detrás de la genialidad: Dabiz Muñoz
Dabiz Muñoz se ha consolidado como una figura ineludible en el panorama culinario global. Distinguido durante tres años seguidos como el "Mejor Chef del Mundo", Muñoz atesora cuatro estrellas Michelin. Su éxito es fruto de una visión inconformista y una búsqueda constante de la excelencia, rompiendo con la tradición más rígida para redefinir la alta gastronomía a través de un estilo vanguardista, audaz y sin límites creativos.
Ubicación y Espacio: El nuevo hub de The Site Ibiza
StreetXO Ibiza se encuentra en una ubicación privilegiada: situado en IBIZA Gallery y frente a The Unexpected Ibiza Hotel, se integra dentro del hub gastronómico de The Site Ibiza, el nuevo destino impulsado por Palladium Hotel Group. Este espacio supone una apuesta decidida por consolidar la isla como un destino gastronómico de referencia internacional.
Contar con Dabiz Muñoz y con un concepto tan diferencial como StreetXO dentro de The Site Ibiza es todo un privilegio. Su incorporación representa un paso decisivo en nuestra apuesta por consolidar la isla como un destino capaz de reunir propuestas culinarias innovadoras y marcas de gran prestigio en un mismo espacio
El diseño del espacio replica el espíritu del local original de Madrid, pero con un matiz ibicenco diferenciador: «Conceptualmente es lo mismo, lo que sí cambia es la terraza, inspirada en la comida callejera del sudeste asiático; eso nos está dando una dimensión que hasta ahora no teníamos».
- El Food Bar: El epicentro de la energía culinaria, donde la cocina abierta permite al comensal ser parte del espectáculo frenético.
- La Terraza: Un espacio exclusivo de esta ubicación ibicenca, pensado para el movimiento y la libertad, donde los clientes pueden cenar, salir a tomar un cóctel y volver a entrar.
- AISH: El Cocktail Bar, que traslada el universo transgresor de StreetXO al terreno de la coctelería vanguardista.
Platos imprescindibles en StreetXO Ibiza: La gastronomía en estado puro
La propuesta gastronómica de StreetXO Ibiza es un despliegue de sabores explosivos. Cada plato está diseñado para ofrecer una experiencia intensa y memorable:
Nigiri croqueta de La Pedroche: Una genial fusión que une la técnica del nigiri japonés con la untuosidad y tradición de la croqueta española.
Dumpling pekinés: Un bocado icónico que juega con sabores profundos y texturas sorprendentes, representando la esencia de la cocina asiática reinterpretada por Muñoz.
Sandwich club al vapor: Una versión aérea y ligera de un clásico, donde la técnica al vapor eleva los ingredientes a un nivel de sofisticación sorprendente.
Tako de pulpo: Una propuesta que destaca por su radicalidad y equilibrio, transformando el pulpo en una experiencia de sabor puro.
Bo ssam de panceta: Un plato potente y texturizado, donde la panceta se convierte en la protagonista de una explosión de sabores equilibrados.
Brioche Pedroche: El broche de oro dulce, un postre que cierra la experiencia con una nota de creatividad inigualable.
AISH: El universo de la coctelería transgresora en StreetXO Ibiza
La experiencia en StreetXO Ibiza se eleva a través de AISH, su espacio de coctelería de autor donde las bebidas son creaciones vanguardistas con el ADN disruptivo de Muñoz. Entre sus iconos destacan:
DiverXO Líquido Madrizzzz 100%: Encapsula la esencia del restaurante insignia de Dabiz, transportando al paladar a la vanguardia madrileña con matices de gran intensidad sensorial.
Blood XO: Una propuesta audaz y visualmente impactante que equilibra notas potentes con un carácter único, desafiando las reglas de la coctelería tradicional.
Huevo de La Pedroche: Una pieza de culto y despliegue de ingenio que juega con la presentación y los ingredientes para ofrecer una experiencia de consumo inolvidable.
Cómo conseguir mesa en StreetXO Ibiza, el sitio más deseado de la isla
StreetXO Ibiza abre sus puertas cada noche de 19:00 a 01:00 horas. Respecto al acceso, StreetXO mantiene su filosofía dinámica: no se admiten reservas, salvo exclusivamente para las mesas situadas en la terraza. Para el resto del espacio, el acceso se gestiona por orden de llegada. Para más detalles, puedes visitar streetxo.com/ibiza/es o consultar thesiteibiza.com.
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