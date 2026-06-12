Dabiz Muñoz, chef con cuatro estrellas Michelin: «Llegar a Ibiza es un movimiento natural para StreetXO»

StreetXO sabe a mundo, a provocación y a diversión. Y eso es precisamente lo que Dabiz Muñoz trae a Ibiza desde la inauguración de su restaurante más canalla: una cena realmente única, capaz de volver loco a un comensal ávido de experiencias diferentes.

StreetXO es por fin una realidad en la isla, ¿por qué ahora, y por qué Ibiza?

Llevamos casi tres años hablando con la gente de Palladium Hotel Group, con una sinergia muy grande, buscando el lugar y el momento adecuados para venir a la isla. Llegar a Ibiza es un movimiento natural para una marca como StreetXO, que habla de buena comida, de pasarlo bien, de experiencias únicas, de una fiesta alrededor de la comida. Hay muchas cosas en las que Ibiza conecta con StreetXO.

Llevan menos de dos semanas en marcha, ¿cuál ha sido la acogida en la isla en este tiempo?

Llevamos solo 12 días y sé que lo que ha pasado en este tiempo no da una garantía de lo que va a pasar más adelante, pero es verdad que la acogida y el feeling están siendo francamente muy buenos. Porque la gente que ya conocía StreetXO Madrid nos dice: «Enhorabuena, porque habéis hecho lo que hacéis en Madrid y nos encanta». Y la gente que no lo conocía es como: «Wow!». O sea, esto es totalmente diferente de lo que ven en la isla y los clientes dicen que mola mucho que lo hayamos traído aquí.

¿Qué aporta StreetXO a una isla tan dinámica como Ibiza?

La gente en Ibiza siempre está ávida de vivir cosas diferentes. Generar experiencias nuevas no es fácil, pero es más complicado aún crear experiencias buenas y que a la vez sean únicas. Una isla que es referente en el mundo en muchas cosas siempre necesita que haya chispa alrededor y creo que StreetXO pone su granito de arena en este sentido.

¿Qué diferencia al restaurante de Ibiza del de Madrid?

Por dentro es exactamente igual, es como traspasar una puerta tridimensional que te lleva de Madrid a Ibiza. Conceptualmente es lo mismo, lo que sí cambia es la terraza, que en Ibiza está inspirada en la comida callejera que hay en las playas del sudeste asiático y que genera movimiento y libertad: hay gente que está cenando dentro, para de comer, sale, se toma un cóctel, vuelve a entrar… Eso nos está dando una dimensión que hasta ahora no teníamos y aporta algo diferente a la marca que se encuentra exclusivamente en Ibiza.

Carmen Matutes, Dabiz Muñoz, Cristina Pedroche y Abel Matutes en la inauguración oficial de StreetXO Ibiza. / Imam Comunicación

¿Y qué hay de la carta?

Hemos tenido el local literalmente un día antes de empezar a operar. Hemos aprovechado que veníamos a Ibiza para hacer platos nuevos en Madrid y los hemos traído aquí. Tenemos alguna sorpresita guardada para cuando avance el verano inspirada al 100% en la isla, pero de momento queremos rodar, garantizar la calidad, que la gente coma increíble y que se vaya de aquí volando. Y ya habrá tiempo para otras cosas: hemos venido para estar aquí muchos años.

Abrir restaurante en Ibiza le habrá hecho pasar tiempo en la isla, ¿qué le parece la gastronomía local?

Me gusta la cocina de Ibiza porque es un poco como la propia isla: desenfadada, fresca y que mira al mar, por supuesto. El bullit de peix, por ejemplo, invita a la fiesta. Es un plato muy 360, en el que pasan muchas cosas, y es contundente pero no pesado. Creo que la cocina de Ibiza es una cocina festiva, de sabor con fondo, pero que mira mucho al mar, faltaría más.

¿Alguna pista de algún producto que le gustaría incluir en el futuro StreetXO Ibiza?

Me gustan mucho los pescados de roca que hay en la isla. También la gamba roja ibicenca, la pequeñita que hay por aquí. Creo que haríamos algo que tenga que ver con esa gamba roja pequeñita, o con la langosta, que también me encanta.

Inauguración oficial de StreetXO Ibiza. / Imam Comunicación

Ha mencionado el bullit de peix, ¿hay algún otro que haya probado que le haya gustado especialmente?

Hay un plato que quizá no tiene tanta historia, pero que me encanta: la langosta frita con huevos fritos y patatas fritas. Cuando está bien hecho, me sigue pareciendo espectacular. El otro día probé una versión que venía con una especie de fondo, como de un caldo de pescado de roca, que me pareció insuperable. Cómo aparecía un poquito la patata, que luego se rompía con la yema y se mezclaba… Me pareció como un pequeño twist sobre una versión que ya había probado diferente y me flipó.

¿Qué es lo que más le divierte de abrir un restaurante en esta isla?

Me divierte muchísimo hacer un restaurante en Ibiza porque es un lugar que me inspira, por su idiosincrasia, lo que hay dentro de la isla. Además, Ibiza siempre ha representado libertad en todos los aspectos y creo que StreetXO habla de libertad gastronómica.

¿Qué tendría que pasar en StreetXO Ibiza para que, dentro de unos años, pensara que todo ha merecido la pena?

Que se convierta en un referente de la isla, que sea un lugar que la gente visite sí o sí cuando venga a Ibiza. De momento estamos súper cómodos con la acogida y ojalá el feeling de la gente se conserve durante muchos años. Siendo una isla altamente competitiva, nosotros siempre estamos dispuestos a dar razones nuevas para que la gente vuelva. Nuestro mantra es que si algo funciona, cámbialo para que funcione mejor y lo llevamos a todo lo que hacemos. Sin límites.

n