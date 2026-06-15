Dabiz Muñoz presenta StreetXO Ibiza, su universo más libre y provocador en The Site Ibiza

Ibiza suma desde este mes de junio una de las aperturas gastronómicas más esperadas de la temporada: StreetXO Ibiza. El universo más libre, eléctrico y callejero de Dabiz Muñoz se ha instalado en IBIZA Gallery en el nuevo destino de The Site Ibiza, con el objetivo de provocar, de sorprender. De no parecerse a ningún espacio ya existente en la isla.

El particular Sándwich Club al Vapor de Dabiz Muñoz. / StreetXO

StreetXO no se define como un restaurante al uso. Se idenfica más con un callejón que no se ubica en una ciudad concreta y tiene algo de todas. En su interior hay ritmo de mercado asiático, atmósfera de barra nocturna, precisión de alta cocina y una puesta en escena que convierte cada plato en una pequeña descarga para el comensal. La propuesta parte del street food global, que Dabiz Muñoz acerca al territorio XO con un sello particular cargado de intensidad, técnica, provocación y una forma de cocinar que no busca la comodidad, sino la sorpresa.

StreetXO: una pieza más en el exclusivo The Site Ibiza

El desembarco de StreetXO refuerza la nueva identidad de The Site Ibiza, concebido como un enclave donde el hospitality de lujo, la gastronomía de autor, el shopping experiencial y un estilo de ocio contemporáneo conviven bajo una misma mirada. En ese contexto, el restaurante de Dabiz Muñoz encaja como una pieza de alta intensidad: cocina de autor, sí, pero sin corsés ni protocolos.

En su carta se pueden encontrar las huellas que han dejado en el chef sus viajes por el mundo. Quienes atraviesen las puertas de StreetXO podrán caer en la tentación del Dumpling Pekinés, el Ramen XO, el Chili Crab de Concha Blanda o el Carabinero Singapore, y de otras delicias como los Nigiri Croqueta de La Pedroche o de Vaca Rubia o el Sashimi de Pez Limón Peruano-Madrileño, entre una gran variedad de propuestas.

AISH: un cocktail bar concebido como una parte esencial de StreetXO

La experiencia se completa con AISH, el cocktail bar de StreetXO Ibiza, que se concibe como una extensión del lenguaje XO. Sus cocktails y mocktails se plantean por sí solos como piezas gastronómicas, con técnica, equilibrio y puesta en escena propios. En una isla acostumbrada a beber la noche, AISH propone hacerlo desde otra dimensión: más sensorial, más hedonista y con la misma ambición creativa que la cocina.

Laia Pitaya, uno de los cocktails imperdibles en AISH. / StreetXO

Las combinaciones más sorprendentes se beben en AISH, en cuya carta de cocktails el chef vuelve a imprimir su sello particular. El DiverXO Líquido Madrizzzz 100%, Apple Macha Tiradito, Japo-Jerez, Tom Kha Kai, Mojito Pasión o su Laia Pitaya son sólo algunos guiños al mundo en el universo AISH.

Una forma diferente de entender la coctelería en AISH. / StreetXO

Dabiz Muñoz, mejor chef del mundo durante tres años consecutivos

Al frente del concepto StreetXO está Dabiz Muñoz, reconocido como mejor chef del mundo durante tres años consecutivos (2021, 2022 y 2023) y poseedor de cuatro estrellas Michelin: tres en DiverXO y una en RavioXO. Su llegada a Ibiza con StreetXO amplía un universo culinario que ha hecho de la mezcla, el riesgo y la desobediencia estética una marca reconocible. Le gusta provocar, y provoca. Pero a su vez conquista. Y se sale con la suya.

Dabiz Muñoz. / StreetXO

StreetXO Ibiza abre todos los días de 19.00 a 01.00 horas dispuesto a ofrecer una experiencia gastronómica única en la isla.

Más información: +34 626 38 43 78 // restaurantes@theunexpectedhotels.com

Web: www.streetxo.com/ibiza // www.thesiteibiza.com/es/