Palladium presenta un nuevo destino para los amantes de la gastronomía en Ibiza

Palladium Hotel Group se prepara para la inauguración de The Site Ibiza, un nuevo proyecto en la isla concebido como un destino que combina hospitalidad, retail, arte y creatividad culinaria. El grupo define la iniciativa como "un espacio que integra dos hoteles de lujo, un área comercial y cultural y un hub gastronómico con marcas internacionales, con el objetivo de posicionarse como un nuevo referente en Ibiza, según detalla la compañía en una nota de prensa".

Desde Palladium Hotel Group explican que "el proyecto responde a su estrategia de reforzar su presencia en la isla mediante conceptos innovadores y una oferta orientada tanto al público local como al visitante internacional". “Este proyecto simboliza la apuesta firme de Palladium Hotel Group por seguir elevando su presencia en la isla, ampliando su propuesta de valor a través de experiencias cuidadosamente diseñadas”, señala el comunicado.

The Site Ibiza se articula en torno a dos hoteles de cinco estrellas con identidades diferenciadas. Por un lado, The Site Ibiza Hotel, que reabrirá tras una renovación integral firmada por el interiorista Lázaro Rosa-Violán, con una propuesta inspirada en la sofisticación mediterránea. Por otro, The Unexpected Ibiza Hotel, de carácter más contemporáneo, que abrió sus puertas en 2025.

El complejo incorpora también Ibiza Gallery, un espacio que reunirá boutiques de moda, pop-ups de firmas internacionales y una propuesta de arte contemporáneo impulsada por Cardi Gallery, que el grupo presenta como un punto de encuentro para la creatividad y el diseño en la isla.

En el ámbito gastronómico, Palladium Hotel Group sitúa a The Site Ibiza como un nuevo polo culinario, con la incorporación de restaurantes y conceptos liderados por chefs de proyección internacional. A lo largo de este año está prevista la apertura de StreetXO, el proyecto de Dabiz Muñoz centrado en una interpretación libre de la cocina callejera; COYA, con su propuesta de cocina peruana y enfoque experiencial; y Leña, el steakhouse del chef Dani García, basado en la cocina a la brasa.

Estas incorporaciones se suman a otros espacios ya operativos en el complejo, como Hell’s Kitchen, de Gordon Ramsay, inaugurado el pasado año, así como Sublimotion, creado por Paco Roncero y Eduardo González, y TATEL Ibiza, especializado en cocina española contemporánea.

Desde la compañía subrayan que "la combinación de hotelería, gastronomía, cultura y retail busca ampliar la oferta de la isla y consolidar a Ibiza como destino internacional también en el ámbito culinario y creativo". Palladium Hotel Group considera que "la puesta en marcha de The Site Ibiza marca el inicio de una nueva etapa tanto para el grupo como para la isla, en línea con su apuesta por la innovación y la excelencia, según recoge la información facilitada por la empresa".