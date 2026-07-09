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Especial Gastronomía de Verano | Gordon Ramsay Hell’s Kitchen

Gordon Ramsay Hell’s Kitchen: El fuego del infierno sigue encendido en este restaurante de Ibiza

El restaurante del británico Gordon Ramsay se abre a las familias en su segunda temporada en Ibiza, con menú infantil y diferentes propuestas para que los niños también puedan vivir la experiencia del restaurante

El Solomillo Wellington, el mayor icono de la cocina de Gordon Ramsay. | FOTOS: HELL’S KITCHEN

El Solomillo Wellington, el mayor icono de la cocina de Gordon Ramsay. | FOTOS: HELL’S KITCHEN

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Diana Blesa

Diana Blesa

Ibiza

Cuando Hell’s Kitchen abrió sus puertas en Ibiza el verano pasado, lo hizo con un hito bajo el brazo: convertirse en el primer restaurante de la icónica marca de Gordon Ramsay en Europa. Un año después, el proyecto no solo continúa consolidándose como uno de los espacios gastronómicos más singulares de la isla, sino que amplía su propuesta con una de las novedades de la temporada: abrir sus puertas también a las familias.

Una impactante decoración del restaurante llena de tridentes que homenajean el infierno de Gordon Ramsay.

Una impactante decoración del restaurante llena de tridentes que homenajean el infierno de Gordon Ramsay.

Ubicado en The Unexpected Ibiza Hotel, dentro del enclave The Site Ibiza, Hell’s Kitchen mantiene intacta la fórmula que lo ha convertido en una de las cenas más atractivas de la isla. Cocina abierta, fuego como hilo conductor, música, coctelería y una atmósfera inspirada en el universo televisivo del chef británico convierten cada servicio en una experiencia donde el espectáculo acompaña al plato.

Una carta con los clásicos de Gordon Ramsay en Ibiza

La esencia de Gordon Ramsay está muy presente en una carta que reúne algunos de sus grandes clásicos internacionales, con el célebre Solomillo Wellington como gran protagonista y el Sticky Toffee Pudding como final imprescindible. Junto a ellos conviven propuestas pensadas para Ibiza, con sabores mediterráneos, guiños locales y platos como las vieiras Hell Fire, el pulpo a la brasa, el tartar de solomillo con brioche y dijonesa, el aguachile de camarón, las croquetas de costilla corta y chorizo o el cheesecake vasco.

La principal novedad de esta temporada está en su apertura al público familiar. Hell’s Kitchen Ibiza incorpora un menú infantil y propuestas pensadas para que los niños se sientan parte de la experiencia, con la idea de los mini chefs como guiño lúdico al carácter teatral del restaurante. Así, la cena se transforma también en un plan para disfrutar en familia sin perder la energía que define el concepto.

Reserva ahora

Música en directo que refuerza el ritmo nocturno del restaurante

El ambiente continúa siendo una de las grandes señas de identidad de Hell’s Kitchen en Ibiza. La música en directo con cantante, violinista o DJ, según la jornada, refuerza el ritmo nocturno del espacio, mientras que la barra mantiene su protagonismo con una coctelería de autor donde aparecen creaciones como Notes from Gordon o Thyme Traveler, este último con inspiración ibicenca gracias al uso de hierbas de la isla.

Si el año pasado Hell’s Kitchen llegó a la isla para traer el universo de Gordon Ramsay al Mediterráneo, este verano el fuego continúa encendido y suma una nueva dimensión: la posibilidad de compartir la experiencia también con los más pequeños.

Más información y reservas:

Web: www.theunexpectedhotels.com

www.thesiteibiza.com

Ubicación de Gordon Ramsay Hell's Kitchen en Google Maps.

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