Así ayuda Mister Chippy a los equipos de hostelería en Ibiza: «Ofrecemos una variedad de producto fresco listo para cocinar»

Cuando, hace 40 años, Juan Tur Planells abrió Mister Chippy, poco podía imaginar hasta dónde llegaría esta pequeña empresa especializada entonces en cultivar y distribuir patata ibicenca. A día de hoy, se ha convertido en un valor imprescindible para muchas empresas de hostelería de Ibiza, que reciben una variedad de producto local listo para cocinar.

El secreto de su éxito ha sido escuchar las necesidades del sector e ir siempre de la mano de sus profesionales. «En Mister Chippy no llevamos 40 años vendiendo frutas y verduras. Llevamos 40 años construyendo la confianza de nuestros clientes», apunta su fundador y CEO.

Uno de los camiones de Mister Chippy y Sa Feixa.

Mister Chippy lleva casi cuatro décadas abasteciendo al sector hostelero. ¿Cómo ha evolucionado el mercado en todo este tiempo?

La restauración de Ibiza ha experimentado una transformación extraordinaria. Hemos pasado de un mercado donde se demandaban principalmente productos básicos a otro mucho más exigente, con cocinas de alto nivel que buscan calidad, rapidez y un servicio impecable. Mister Chippy ha evolucionado al mismo ritmo. Hemos invertido constantemente para adaptarnos a las nuevas necesidades del sector y seguir siendo un proveedor de referencia para la restauración de Ibiza y Formentera.

Llevamos 40 años construyendo la confianza de nuestros clientes

Su empresa no solo distribuye producto, sino que controla gran parte de la cadena, desde el cultivo hasta la entrega. ¿Qué ventajas aporta este modelo?

Cuando hablamos de producto fresco, cada hora cuenta. Controlar todo el proceso, desde la producción en campos locales hasta la manipulación, el envasado y la distribución con medios propios, nos permite garantizar una frescura y una calidad que serían imposibles de conseguir de otra manera. Nuestro objetivo es que el cliente reciba el producto en las mejores condiciones posibles, todos los días del año.

Patatas de Sa Feixa. / Mister Chippy

La patata fue el origen de Mister Chippy y sigue siendo uno de sus productos más reconocidos. ¿Cómo ha evolucionado la oferta?

La patata sigue siendo parte de nuestra identidad, pero hoy representa aproximadamente una cuarta parte de nuestra actividad. Con los años hemos ampliado nuestra gama incorporando una amplia selección de frutas y verduras frescas, productos locales y una importante línea de IV Gama, donde elaboramos diariamente zumo de naranja recién exprimido, frutas cortadas, verduras preparadas y otros productos listos para consumir o cocinar. El objetivo siempre ha sido facilitar el trabajo de nuestros clientes sin renunciar a la máxima calidad.

La IV Gama se ha convertido en una parte importante de su actividad. ¿Qué aporta al profesional de la cocina?

Aporta tiempo, seguridad y regularidad. Disponemos de dos centros especializados equipados con tecnología de última generación donde elaboramos diariamente producto fresco, lavado, cortado y preparado. Esto permite que los cocineros puedan dedicar más tiempo a cocinar y menos a tareas de preparación, manteniendo siempre la frescura y la calidad del producto.

La restauración de Ibiza exige una gran capacidad de respuesta. ¿Cómo consiguen garantizar el servicio diario?

Durante casi 40 años hemos reinvertido nuestros beneficios en mejorar continuamente la empresa. Hoy contamos con almacenes totalmente refrigerados, una flota propia de vehículos frigoríficos, instalaciones de producción propias y una organización logística diseñada para depender lo menos posible de terceros. Todo ello nos permite ofrecer un servicio estable incluso en los momentos de mayor actividad de la temporada.

Recientemente han presentado una nueva iniciativa llamada Chippyfresh. ¿Qué representa este proyecto?

Chippyfresh es una iniciativa que nace con un objetivo muy claro: reforzar la colaboración entre distribuidores locales que comparten una misma filosofía de trabajo. Queremos ofrecer a la restauración un servicio cada vez más eficiente, profesional y comprometido con el producto de proximidad, manteniendo siempre los valores que han acompañado a Mister Chippy desde sus inicios.

Chippyfresh, nueva marca fruto del acuerdo entre distribuidores locales.

La sostenibilidad es hoy un aspecto fundamental para la gastronomía. ¿Cómo la afronta Mister Chippy?

Para nosotros la sostenibilidad empieza apoyando al productor local. Trabajamos directamente con agricultores de Ibiza, fomentando cultivos de proximidad y reduciendo al máximo los desplazamientos innecesarios del producto. Además, seguimos invirtiendo en procesos más eficientes, optimizando el consumo de agua y energía, utilizando envases retornables y reduciendo los residuos generados durante la producción y la distribución. Creemos que cuidar nuestro entorno también forma parte del servicio que ofrecemos.

Después de casi 40 años de trayectoria, ¿cuál considera que es el principal valor diferencial de Mister Chippy?

Creo que nuestro mayor valor no es un producto concreto. Nuestro mayor valor es la confianza que hemos construido durante casi 40 años. Esa confianza nace de cumplir cada día con tres compromisos muy sencillos: ofrecer calidad, dar el mejor servicio posible y mantener una política de precios justa y estable durante todo el año. Nuestros clientes saben que pueden contar con nosotros en cualquier momento, independientemente de la temporada. Y esa confianza es, sin duda, el mayor patrimonio de Mister Chippy.

Más información: www.misterchippy.com/es/