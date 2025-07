El secreto de Mister Chippy: cómo se convirtió en uno de los mayores distribuidores de Ibiza

¿Cómo ha evolucionado Mister Chippy hasta convertirse en uno de los grandes distribuidores de la isla?

Mister Chippy nació en 1987 en la finca familiar de Sant Miquel con una idea muy innovadora para la época: cultivar patata ibicenca y ofrecerla ya pelada y cortada al sector de la hostelería y la restauración. Para ello, montamos una pequeña fábrica, pionera en la isla, dedicada al pelado y cortado de patatas. Hoy, ese sigue siendo uno de nuestros productos estrella.

A lo largo de estos 38 años, la evolución ha sido constante. Empezamos trabajando exclusivamente con patata y, poco a poco, fuimos incorporando nuevos productos. De un equipo de cuatro personas hemos pasado a contar con más de cien empleados en la actualidad.

La patata sigue siendo el producto estrella de Mister Chippy. / PETER SPRANZ

Sa Feixa: garantía de producto local

Sa Feixa, su marca de productos locales pone en valor cultivos como la patata roja de Ibiza. ¿Por qué es tan importante para ustedes apoyar y visibilizar el producto ibicenco?

Mister Chippy fue la primera marca que registramos. Pero a partir del año 2000 sentimos la necesidad de crear una identidad más ligada al producto local, y así nació la marca Sa Feixa.

Para nosotros, cultivar y promocionar el producto local es una prioridad. Es una forma de mantener vivas nuestras raíces y tradiciones. En las últimas décadas, la población de Ibiza se ha duplicado y recibimos millones de turistas cada año. Contamos con una tierra, un clima y un agua que nos permiten producir alimentos de una calidad muy superior a la que puede venir de fuera. No queremos ser simples distribuidores, queremos ser parte activa del ciclo productivo y del futuro agrícola de la isla.

¿Cómo garantizan la calidad y frescura de sus productos desde sus fincas hasta el cliente final?

Todos los beneficios generados en estos 38 años se han reinvertido en tecnología de vanguardia para asegurar la máxima calidad en todo el proceso. Cuidamos la rotación de cultivos, utilizamos maquinaria agrícola moderna, contamos con líneas avanzadas de limpieza, clasificación y envasado, y disponemos de almacenes y cámaras frigoríficas propias. La distribución final se realiza también con camiones frigoríficos de la empresa, lo que nos permite controlar toda la cadena y mantener la frescura del producto hasta el cliente final.

Una de las fincas de Mister Chippy en Ibiza. / PETER SPRANZ

Un reto logístico diario

La logística en una isla siempre es un reto. ¿Cómo consiguen repartir a diario a restaurantes, tiendas y particulares sin perder calidad?

Ofrecemos un servicio integral a cada cliente, no solo con producto local, sino con todo lo necesario para el funcionamiento diario de un hotel, restaurante o supermercado. Contamos con un almacén propio en Mercabarna, uno de los mercados más importantes de Europa. Allí realizamos el primer control de calidad de los productos que vienen de la península. Si algo no cumple nuestros estándares, se rechaza, evitando así que llegue a Ibiza.

El transporte desde la península se realiza con nuestros propios camiones tráileres frigoríficos, lo que garantiza que cada producto mantenga su temperatura ideal. Una vez en la isla, el almacenamiento y la distribución también se gestionan con nuestra flota de vehículos refrigerados. Controlar todo el proceso logístico nos permite asegurar calidad y puntualidad.

Innovación y tecnología al servicio del cliente

¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías y la innovación en su día a día, tanto en el campo como en la distribución?

Mantener las tradiciones es fundamental, pero también lo es incorporar la tecnología más avanzada a todos los niveles del proceso. El cliente de hoy exige mayor calidad y seguridad alimentaria, y el sector turístico de Ibiza ha evolucionado enormemente. Nosotros hemos crecido al mismo ritmo.

Gracias a esta apuesta, hoy contamos con la confianza de las principales cadenas hoteleras, restaurantes y supermercados de Ibiza y Formentera. Además, servimos diariamente a más de cien supermercados Eroski en Mallorca.

La sede de Mister Chippy en Ibiza. / Peter Spranz

¿Qué criterios siguen a la hora de elegir proveedores externos y mantener su alto nivel de calidad?

Siempre he defendido que, para ofrecer excelencia, hay que cuidar tanto al cliente como al proveedor. No se puede tener una buena relación con los clientes si no se cuenta con buenos proveedores.

Al incorporar un nuevo proveedor, no solo valoramos el precio. La seguridad alimentaria, la calidad del producto, la solvencia y la seriedad son factores determinantes. Por nuestra parte, también ofrecemos compromiso y cumplimiento. Contar con marcas exclusivas de primer nivel nos permite diferenciarnos y seguir mejorando.

Sostenibilidad y apoyo al proveedor local

La sostenibilidad y el apoyo al agricultor local están cada vez más presentes en la gastronomía. ¿Cómo afrontan estos retos desde Mister Chippy?

Desde Mister Chippy apostamos por una agricultura sostenible, respetuosa con el entorno y centrada en el producto local. Trabajamos directamente con agricultores ibicencos, promoviendo cultivos tradicionales y técnicas respetuosas con el medio ambiente. Además, optimizamos los recursos hídricos y energéticos en nuestras instalaciones y reducimos al máximo los residuos generados en los procesos de producción y distribución. Creemos que el futuro de la gastronomía pasa por valorar lo que tenemos cerca y hacerlo de forma responsable.

Uno de los camiones de la flota de Mister Chippy. / Peter Spranz

Respecto al tema de la sostenibilidad, es un tema recurrente en nuestro día a día y que se tiene en cuenta desde la compra de la materia prima. Estamos en contacto continuo con nuestros proveedores habituales de material auxiliar para el envasado de nuestros productos. Ellos mismos, como principales conocedores del sector, son los que nos informan de las novedades de mercado y proponen opciones más sostenibles en cuanto al envasado de los alimentos, sin perder nunca de vista el objetivo principal que es que nuestro producto conserve sus características organolépticas y condiciones sanitarias óptimas. En materia de reducción o sustitución de residuos que genera nuestra actividad, tenemos implantado un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) de envases con nuestros clientes.

En cuanto al apoyo al agricultor, debido a nuestra amplia presencia en el sector agroalimentario de la isla contamos con numerosos proveedores locales que nos suministran una gran variedad de producto de temporada, además de contar con producción propia. Mister Chippy les sirve a los agricultores de la isla como canal de venta unificado. Ellos se encargan de traer su mercancía a nuestras instalaciones y en la empresa nos encargamos de su almacenamiento en condiciones de refrigeración óptimas, se manipula si procede y se sirve a clientes finales que quizás a pequeña escala un agricultor no podría llegar, es decir que favorece tanto al agricultor para darle salida a su materia prima como al consumidor final que puede contar con producto de la tierra. Nuestros clientes conocen en cada época del año los productos de proximidad de los que pueden disponer.

Más información

Para más información, los interesados pueden contactar con el equipo profesional de Mister Chippy a través del teléfono (+34) 971 33 46 40 o del correo electrónico info@misterchippy.com.