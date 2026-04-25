Todo lo que debes saber sobre las celebraciones de Amnesia Ibiza por sus 50 años

Cumplir 50 años no es solo una cifra cuando se habla de Amnesia Ibiza. Es una declaración de permanencia en una isla donde todo cambia deprisa y donde sobrevivir con identidad propia durante medio siglo ya es, en sí mismo, una hazaña. Por eso, la programación diseñada para celebrar este aniversario traza un relato muy claro sobre lo que ha sido Amnesia, lo que representa hoy y lo que quiere seguir siendo en el futuro. La temporada 2026 se ha concebido como una suma de momentos con personalidad propia, capaces de conectar el archivo emocional del club con nuevas experiencias, nuevos públicos y una reafirmación de su papel central en la historia del clubbing.

La primera gran parada de ese recorrido llega con IMS. En el marco del International Music Summit, Amnesia inaugura ‘50 Years, 50 Memories’, una exposición que funciona como puerta de entrada perfecta al aniversario. La muestra, instalada en Hyde Hotel Ibiza hasta el 22 de mayo, en Cala Llonga, repasa la evolución del club desde sus orígenes en una finca ibicenca en 1976 hasta su consolidación como referencia global de la música electrónica. Fotografías, carteles históricos y otros elementos que buscan activar una memoria colectiva hecha de noches, artistas, pistas de baile y generaciones enteras que han encontrado en Amnesia un lugar de libertad. La agenda continúa con otra de las grandes noches de Amnesia: la fiesta de apertura el 9 de mayo.

Carteles de la exposición ‘50 Years, 50 Memories’. / Amnesia Ibiza

Amnesia Ibiza celebra este verano una cita para la historia

Jean-Michel Jarre, el legendario compositor francés, ofrecerá en Amnesia su primer concierto en Ibiza. Jarre es uno de los grandes pioneros en la relación entre música, tecnología e imaginación escénica. Su presencia en la isla, y además en un formato live dentro de Amnesia, tiene algo de acontecimiento histórico. Supone abrir las celebraciones a una figura que ha llevado la electrónica a monumentos, espacios patrimoniales y audiencias masivas de todo el mundo, pero que ahora aterriza en un entorno más íntimo y sensorial. La noche, completada por Joplyn en directo y por el residente Les Schmitz, proyecta una imagen de Amnesia que va más allá del club tradicional y subraya su capacidad para sorprender incluso después de cinco décadas de historia.

Otra de las iniciativas que mejor explican la profundidad cultural de este 50 aniversario es Haçienda 51. La unión entre FAC51 The Haçienda y Amnesia Ibiza no se vende como una simple colaboración puntual, sino como una reconexión histórica. Y no le falta razón. La relación entre Ibiza y Manchester fue decisiva para el desarrollo de la cultura de club moderna, y en ese intercambio Amnesia jugó un papel esencial. Recuperar ahora ese vínculo significa rendir homenaje a una de las rutas más influyentes de la música de baile europea. La propuesta, prevista para el 19 de septiembre, suma además el atractivo de Haçienda Classical Orchestra, una orquesta en directo, y un cartel con nombres tan reconocibles como David Morales, Todd Terry, Graeme Park, Mike Pickering, DJ Paulette, Inner City en directo y Alison Limerick. Todo ello convierte la cita en una celebración del house entendida como memoria viva. Amnesia se reivindica aquí como origen, puente y punto de encuentro.

Cocoon regresa a Amnesia el 19 de julio, exactamente el mismo día que la primera vez en 1999. / Amnesia Ibiza

En esa misma línea de regreso a las raíces aparece Cocoon, una marca inseparable de la historia del club y del desarrollo del techno en Ibiza. Su vuelta con Sven Väth el 19 de julio, exactamente el mismo día en que comenzó su aventura en Amnesia en 1999, no puede interpretarse como una casualidad. Es un gesto cargado de intención. Cocoon transformó los lunes ibicencos, consolidó una comunidad fiel y ayudó a situar a Amnesia como uno de los templos del sonido underground en la isla. La residencia marcó una época por su apuesta por sesiones largas, por una pista de baile protagonista y por un público más pendiente de la música que del escaparate social. Por eso su retorno encaja de forma natural en un aniversario que no quiere quedarse en la superficie. Recuperar Cocoon es recuperar una manera de entender la noche, más centrada en la experiencia colectiva que en la pose.

Si Cocoon apela a una parte esencial del legado underground de Amnesia, Rememberland abre otra vía igual de potente, pero desde un lugar muy diferente. La nueva residencia de los viernes, liderada por DreamTeam y La Movida Ibiza, incorpora una propuesta que conecta generaciones desde la emoción compartida y la celebración abierta. Cada viernes, desde la tarde y con un horario especial en La Terraza, Rememberland plantea un viaje por himnos del pop, el dance y los grandes clásicos de pista, acompañado por performances, animación y una producción pensada para activar el factor sorpresa. No se presenta como un producto anclado en la nostalgia, sino como una evolución de un formato que ya ha demostrado su capacidad de convocatoria en Ibiza. Además, Rememberland coincide con el 30 aniversario de DreamTeam y el 20 aniversario de La Movida Ibiza.

El exterior de Amnesia en 1999. / Amnesia Ibiza

Tras Rememberland, las noches de los viernes en Amnesia este verano continúan con el mejor ambiente disco gracias a Glitterbox, que aterriza en el club con su reconocida estética disco.

La pista de baile siempre como punto de encuentro en Amnesia Ibiza

Después llega Pyramid, probablemente la marca que mejor resume la voluntad de Amnesia de proteger la esencia del clubbing en pleno presente. Nacida en 2018 y definida por el propio club como su corazón latente, Pyramid se ha consolidado como la fiesta que mejor defiende los valores fundacionales de la cultura de club de los 90: comunidad, autenticidad, libertad y música por encima de todo. En una Ibiza muchas veces dominada por la hiperexposición, Pyramid insiste en la pista de baile como espacio central y en una programación que combina house minimal, techno y nombres capaces de generar relato musical de verdad. Su edición especial de IMS, adelantando incluso el primer gran pulso del calendario del club, y su residencia dominical durante la temporada dejan claro que el 50 aniversario no solo mira al pasado, también refuerza aquellas propuestas que hoy mantienen vivo el espíritu de Amnesia y lo proyectan hacia delante sin perder su credibilidad.

Imagen de una fiesta Pyramid en Amnesia. / Margot Lavigne

Y, por último, hay un detalle que completa el sentido de todo este aniversario y que cualquier aficionado al clubbing reconoce al instante: en Amnesia, los openings y los closings siguen siendo fechas marcadas en rojo. No son una formalidad promocional, sino auténticos rituales de temporada. El opening general del club, fijado para el 9 de mayo, se presenta oficialmente como la noche que abre la celebración de medio siglo de música y libertad. Pero más allá del lema, lo importante es lo que simboliza: el momento en que miles de personas vuelven a reunirse bajo el mismo techo para inaugurar el verano ibicenco.

Lo mismo ocurre con los cierres, que en la tradición de Amnesia han funcionado siempre como despedidas intensas, maratonianas y emocionales, capaces de condensar en unas horas toda la identidad del club. Basta mirar el calendario completo de 2026 para entenderlo, ya disponible en la página web del club para poder conocer todas las fiestas, artistas y eventos previstos, así como para adquirir las entradas antes de que se agoten.

En una isla donde el calendario nocturno es casi una religión, estas citas siguen ocupando un lugar privilegiado porque no son solo fiestas. Son momentos de pertenencia. Prueban que, 50 años después, Amnesia no vive de su pasado, sino que sigue sabiendo convertir cada inicio y cada final de temporada en un acontecimiento único.