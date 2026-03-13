De 'Children of the 80’s' a 'Rememberland': los djs de La Movida toman Amnesia Ibiza para anunciar su nueva fiesta y esta es la fecha

Los djs de La Movida Ibiza han subido un vídeo en redes mostrando cómo colocan carteles en las paredes de Amnesia Ibiza para anunciar su nueva residencia: 'Rememberland'. Las imágenes muestran al colectivo conquistando simbólicamente uno de los clubes más emblemáticos de la isla, marcando el fin de 'Children of the 80’s' y el inicio de esta nueva etapa.

'Rememberland' llega de la mano de La Movida Ibiza y del histórico DreamTeam, con Toni Peret y Quique Tejada al frente, junto a DJ Petit y Vázquez. La idea es continuar el espíritu musical que durante más de una década ha hecho bailar a miles de asistentes cada viernes en Ibiza.

La propuesta mantendrá los grandes himnos del pop y del dance que marcaron a toda una generación, integrando animación, performances y la puesta en escena característica de las fiestas remember.

El arranque de la residencia coincide, además, con un momento simbólico para la cultura de club en la isla. A los 50 años de Amnesia se suman los 30 del DreamTeam y los 20 de La Movida Ibiza, tres trayectorias que reflejan distintas etapas de la historia de la música de baile vinculada a Ibiza. La nueva etapa comenzará el 15 de mayo, con sesiones cada viernes a partir de las 19 horas en la terraza de Amnesia.

La programación del viernes noche

La programación de los viernes en el club continuará después con la residencia de 'Glitterbox', dedicada al house y al disco contemporáneo, lo que permitirá prolongar la noche para quienes deseen seguir la experiencia dentro del recinto.