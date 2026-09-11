El sector educativo reclama mejoras en la climatización y la cobertura de plazas vacantes en el inicio de las clases

El curso escolar ha empezado este jueves 10 de septiembre bajo la mirada vigilante de los sindicatos y las asociaciones de profesores y familias. Con las plazas de profesorado prácticamente cubiertas, pero con los diferentes trabajadores de los centros asumiendo responsabilidades que no les corresponden, aulas sin climatizar y patios sin una sombra y sucios... Son algunas de las principales quejas que llegan a sindicatos y asociaciones.

Aun así, todas mantienen que el primer día de clase ha ido "lo mejor posible", sobre todo teniendo en cuenta las asignaciones de plazas que se daban a finales de agosto, que preveían una grave falta de profesores en las aulas pitiusas.

Tareas que no les corresponden

Los sindicatos y asociaciones lamentan que los profesionales que hay en los centros asumen tareas "que no les corresponden". "Para tener comedor en todos los centros tienes que tener medios: monitores y gente cualificada. No es la función de los maestros", afirma Sonia Alarcón, de la Unión General de Trabajadores (UGT) de Ibiza, junto a Luismi Bordón compañero del sindicato: "Hay que ver de qué manera se hace el 'comedor para todos'", señala.

Además, Alarcón asegura que hay centros "que no tienen administrativos ni conserjes" y que en un día "como este", a principios de curso, los profesores y la dirección asumen "mucho trabajo y funciones que no les corresponden". "Los conserjes, como en la Primaria dependen de los ayuntamientos, sus bajas no se cubren y la dirección del centro no puede asistir a los niños en sus horas lectivas, porque están haciendo estas funciones de abrir la puerta, fotocopias, recibir a familias... Todo a la vez", sostiene la representante de UGT.

"Todo el mundo está haciendo tareas que no le tocan porque faltan trabajadores y las bajas no se cubren por el problema de siempre: la vivienda en la isla", resume Bordón.

Climatización y patios sin sombra

Mario Devis, delegado de Comisiones Obreras (CCOO), al igual que otros compañeros, destaca el calor que hace en los centros: "La climatización no es adecuada en los edificios, y aunque este primer día de clase no es especialmente caluroso, se va a notar la falta de aires acondicionados y ventiladores este septiembre. Hacer la inversión es un punto pendiente del acuerdo marco en las islas y se nota y nos afecta especialmente", considera el profesor.

Otra petición de la comunidad educativa, aparte de la climatización de las aulas, es que se los patios también "se aclimaten". "Los patios que tenemos en Ibiza, teniendo en cuenta el clima que hay en Baleares, no están adecuados a las temperaturas que tenemos", denuncia Yolanda Cardona, presidenta de la Associació Professional Docent d'Eivissa: "Tendría que haber muchísima más vegetación e invertir en renaturalizar los patios, es todo cemento".

La docente reivindica que la conselleria y los ayuntamientos "se tienen que implicar": "Que pongan más árboles, más fuentes, agua, que se encuentre alguna manera para refrescarse en los patios". Los dos últimos meses del curso fueron calurosos en las Pitiusas. Además, en Primaria, donde ella misma da clase, lamenta que las aulas "son pequeñas" y que en su centro "pega el sol directo" por un lado, u otro: "Necesitamos esa inversión, es lo más urgente: los siguientes dos meses también serán complicados, porque el verano se amplía cada vez más. Compañeros y yo misma vamos con ropa de recambio, porque ya a las 9 de la mañana es insoportable".

Además, reitera que es necesario sobre todo para los niños, pero que los compañeros tampoco deben estar "sufriendo bajo estas condiciones": "Toda la gente que trabaja en los despachos, incluidos los de la conselleria, tienen aire acondicionado. Aquí es algo surrealista".

Llenar las últimas plazas pendientes

Devis afirma que adelantar todo el proceso de asignación "ha permitido que este inicio de curso se hayan cubierto más plazas". Así, tras la primera adjudicación explica que quedaron por cubrir "27 en Ibiza y una en Formentera". Ahora cuenta otra historia: "Ha habido algunas bajas, alguno que ha renunciado y, en la actualidad, a fecha de ayer [miércoles 9 de septiembre], faltaban 67 docentes en Ibiza y nueve en Formentera, particularmente de las especialidades de muy difícil cobertura, que son matemáticas, catalán e informática".

Lamenta que para cubrir estas plazas "no hay gente ni en la bolsa". "Este viernes se abre el trámite urgente en el que se exime a los participantes del requisito de catalán o del máster y esperemos que se cubran para que el lunes empiece el curso con normalidad", asevera Devis.

"Lo que más preocupa es que no sabemos si van a estar atendidos los alumnos del Bachillerato, que tienen que hacer la PAU y examinarse de catalán", lamenta Jorge Aroca, responsable de Ibiza de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE): "Si les sale mal la PAU, les impide poder estudiar en Baleares o en cualquier universidad a nivel estatal: es un embudo total".

Los compañeros de la UGT afirman que llenar las últimas plazas que quedan va a ser "complicado": "Hay algunas especialidades que no se están cubriendo, como la de catalán: en el instituto de Sant Agustí, por ejemplo, aún faltan tres profesores", comenta Alarcón. Bordón añade que los que vienen ahora "tampoco están formados en la especialidad", por lo cual la calidad educativa se puede ver mermada.

Mariví Mengual, responsable de Educación en Ibiza del Sindicat de Treballadors Intersindical de les Illes Balears (STEI), comenta que para suplir esta carencia se contará con las ya conocidas "places de suport, en las que recién graduados de las especialidades que falten por cubrir puedan dar clases sin el título del máster, como sugería Antoni Vera, conseller de Educación de Baleares, para el complicado caso del catalán en las Pitiusas. "Aun así, todos los centros con los que hemos contactado han dicho que falta cubrir alguna sustitución, acelerar que se acabe alguna obra", pero que no empiezan el curso con ningún problema "grave".

Mengual destaca también que este diciembre habrá elecciones sindicales en Ibiza y Formentera para constituir la Junta de Personal Docente No Universitario de enseñanza pública y que el sindicato también se centrará en esa tarea.

Otros temas por resolver

Cardona, de la APDE, recuerda que a las aulas ibicencas llega "cada vez más" alumnado "más diverso": "Un profesor solo no puede llegar a todo el mundo", considera la docente, algo con lo que coinciden los demás sindicatos y asociaciones.

Aroca de ANPE reitera en este sentido que las Baleares sostienen una "presión demográfica" mayor que otras zonas del Estado: "Ibiza es uno de los lugares en los que más diversidad sociocultural y socioeconómica hay y esto afecta directamente a las aulas. Si viene un alumno que acaba de llegar de otra comunidad autónoma o de otro país, y a lo mejor no conoce la lengua catalana, son recursos que desde el centro tienen que dedicar a ese alumno", sostiene.

Así, afirma que son "recursos que dejan de tener disponibles el resto del alumnado" y que aunque "son necesarios", puesto que "hay que atender a todos los alumnos que vengan y darles una educación de calidad", implica una "sobrecarga" tanto para los docentes como para los centros en cuanto a recursos.

Finalmente, desde UGT destacan que aún hay algunas obras por acabar: "Ya sabemos cómo está el colegio Can Misses, además de otros centros, como, por ejemplo, el comedor del CEIP L'Urgell, en el que los niños se tienen que ir a comer al colegio Es Vedrà", afirma Alarcón.