Ibiza se convierte en un gran escenario de arte contemporáneo

Culture Collective regresa a Ibiza del viernes 11 al domingo 13 de septiembre con una segunda edición de Ibiza Art Weekend que amplía su apuesta por conectar arte, música, moda, tecnología y cultura contemporánea. Durante tres días, Hï Ibiza, Ushuaïa Ibiza y [UNVRS] se transformarán en espacios de creación y encuentro con 70 artistas internacionales y 20 ponentes.

Impulsada por W1 Curates y The Night League, la iniciativa propone sacar el arte de sus escenarios tradicionales para integrarlo en algunos de los espacios de entretenimiento más reconocibles de Ibiza. La programación combinará exposiciones, instalaciones, live art, experiencias inmersivas, conversaciones y música.

El viernes, Hï Ibiza será el epicentro de la jornada inaugural. Desde las 19.30 horas acogerá seis paneles dedicados a cuestiones como el futuro de los museos, el lujo, las mujeres que están transformando la cultura o las conexiones entre diferentes disciplinas creativas. Entre los participantes figuran Coco Dávez, Indira Paganotto, Tinie Tempah, Pascal Sender y otros nombres del panorama internacional.

El club descubrirá además nuevas intervenciones artísticas, entre ellas una obra de gran formato de Domingo Zapata y una nueva versión de ‘Punks in Ibiza’, de Lorenzo Masnah. La programación incorporará también una presentación dedicada a ELEMENTS, de Marina Abramovic.

El sábado, Culture Collective continuará en Ushuaïa Ibiza, mientras que el domingo la programación llegará a [UNVRS]. Allí se presentará MORNING STAR, una nueva escultura de Nazareno Biondo comisariada por W1 Curates.

Estas nuevas propuestas se integran en una exposición extendida por los tres venues durante el verano, con trabajos de artistas como Sir Michael Craig-Martin, VHILS, PichiAvo, Pascal Sender, Hajime Sorayama y Anthony James.