Pacha Ibiza
Marco Carola protagoniza la Nochevieja ibicenca
Pacha Ibiza ya prepara una de las noches más esperadas del calendario. El próximo 31 de diciembre, Marco Carola regresará a la cabina del club con Music On para despedir 2026 y dar la bienvenida al nuevo año. El dj italiano encabezará una sesión en la que también participarán Seth Troxler, Ilario Alicante y Frank Storm, un cartel pensado para mantener la pista en movimiento hasta recibir 2027 bajo las emblemáticas cerezas de Pacha. Music On se ha consolidado como una de las residencias más reconocibles de la noche ibicenca, con el sonido house y techno de Carola como gran protagonista. Las entradas ya están a la venta para una celebración que quiere convertir la última noche del año en otra cita imprescindible para los amantes de la música electrónica.
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