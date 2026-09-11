El plan perfecto para despedir el verano desde un refugio sobre el Mediterráneo

Septiembre cambia el ritmo de Ibiza. Las temperaturas se suavizan, las playas recuperan la calma y el Mediterráneo continúa invitando al baño. Es el momento de redescubrir una isla más pausada y auténtica, y Hacienda Na Xamena ofrece un privilegiado refugio para hacerlo.

La piscina y terraza de Hacienda Na Xamena. | HACIENDA NA XAMENA

Situado en Sant Miquel, el hotel se alza sobre un acantilado a 180 metros sobre el mar, rodeado por 150 hectáreas de naturaleza y dos kilómetros de costa. Fundado en 1969 por el arquitecto belga Daniel Lipszyc, su arquitectura se integra en el paisaje y convierte las vistas al Mediterráneo en una parte esencial de la estancia.

Dormir sin despertador, desayunar frente al horizonte o descansar junto a la piscina forman parte de una propuesta pensada para desconectar. El Spa La Posidonia refuerza esta filosofía con sus Cascadas Suspendidas, un circuito de hidroterapia al aire libre con vistas al Mediterráneo, además de tratamientos corporales, faciales y masajes.

El establecimiento cuenta también con tres piscinas, pista de tenis, campo de fútbol, sala de cine y una finca tradicional que permite acercarse a las costumbres de la antigua Ibiza.

La gastronomía completa la experiencia. El Restaurante Edén apuesta por una cocina de proximidad y estacional vinculada al producto y al territorio. A ello se suman los Nidos, tres espacios circulares privados situados en la zona más elevada del hotel, pensados para disfrutar de una copa, un tapeo o una cena mientras cae el sol.

Hacienda Na Xamena propone así otra manera de vivir septiembre en Ibiza, con menos prisas, más naturaleza y el Mediterráneo siempre como telón de fondo.