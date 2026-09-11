Estos dos artistas se despiden de Ibiza este fin de semana por todo lo alto

Septiembre avanza y algunas de las grandes residencias del verano empiezan a llegar a su fin. Este domingo 13 de septiembre, Swedish House Mafia celebrará su Closing Party en Ushuaïa Ibiza después de doce fechas al frente de los domingos. Dos días más tarde, Anyma pondrá fin a la temporada de ÆDEN en [UNVRS] tras quince semanas de música y producción audiovisual.

Swedish House Mafia se despide este domingo de Ushuaïa Ibiza. | TNL

Axwell, Steve Angello y Sebastian Ingrosso volverán este domingo al escenario al aire libre de Ushuaïa Ibiza a partir de las 17 horas. La cita cerrará una residencia desarrollada bajo el concepto SHM IS REAL en la que el trío ha combinado algunos de los temas más reconocibles de su trayectoria con producciones recientes, nuevas versiones y piezas incorporadas a lo largo del verano.

El closing mantendrá también la producción que ha acompañado estas doce semanas, con grandes estructuras, visuales, iluminación y pirotecnia. Bea Sylvan y Nosefin completarán el cartel y repetirán el núcleo artístico presente durante buena parte de la residencia.

El último martes de ÆDEN

El martes 15 será el turno de Anyma en [UNVRS]. El proyecto de Matteo Milleri cerrará su segunda temporada después de quince martes en Main Room, donde las imágenes digitales, la escenografía y la música han formado parte de una misma propuesta.

Para la última noche, Cassian compartirá cabina con Kevin de Vries y Colyn hará lo propio con Innellea. Agents Of Time completará un cartel planteado como una progresión hacia el set final de Anyma y el último capítulo de ÆDEN en Ibiza.

Antes de estas dos despedidas, la programación mantiene varias citas importantes. Este viernes 11 de septiembre, CAMELPHAT regresa a Hï Ibiza acompañado por Butch y Volkoder. El sábado 12, elrow lleva Neo Kaos Garden a [UNVRS] con Joris Voorn, Ilario Alicante, AAT y Toni Varga, mientras ANTS continúa su temporada en Ushuaïa Ibiza con Andrea Oliva, Sidney Charles y Chelina Manuhutu B2B Syreeta.

El domingo 13, Carl Cox presenta su Disco Night en [UNVRS] junto a Louie Vega, DJ Tennis, Dimitri From Paris y Souldynamic.

Armin van Buuren volverá a dar el pistoletazo de salida a la semana el próximo lunes 14 de septiembre con A State of Trance y un nuevo set de cinco horas, acompañado por Eli Brown y Laura van Dam.