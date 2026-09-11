La Xarxa 0-3, respaldada por los sindicatos CCOO, UGT y STEI, ha convocado este jueves concentraciones en Mallorca, Menorca y Ibiza para reclamar mejoras en la educación infantil coincidiendo con el primer día del nuevo curso escolar. La protesta de Ibiza se desarrolló en el paseo de Vara de Rey de Vila.

Las educadoras reclaman mejoras en Educación Infantil

El objetivo de las concentraciones era denunciar públicamente el «bloqueo» de las patronales a la negociación de un convenio colectivo autonómico y reclamar la revisión «urgente» del decreto de mínimos.

Será la segunda protesta, después de la del miércoles frente al Parlament balear, del ciclo de movilizaciones previsto por la Xarxa 0-3 en este inicio de curso. El 18 de septiembre tienen previsto encerrarse en las escoletes junto a los familiares de los alumnos, el 25 está programada una manifestación y el 6 de octubre, si nada cambia, comenzarán una huelga general.

Noticias relacionadas

La Assemblea de Docents, además, pidió a los docentes que asistan el primer día de curso vestidos con camisetas amarillas en señal de apoyo a las reivindicaciones de las educadoras de las escoletes.