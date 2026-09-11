El álbum
Una cueva de Dalt Vila abierta y con señales de uso
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Una de las cuevas de la muralla de Dalt Vila, detrás de la zona de Sa Peixeteria, se encontraba este jueves con la puerta arrancada y el acceso abierto. En su interior había una botella y lo que parecía ser un colchón o algún material similar, elementos que apuntaban a posibles señales de uso del espacio.
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