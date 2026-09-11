Llama la atención: Las escasas esperanzas de la delegación en Ibiza del Colegio de Arquitectos sobre que se pueda construir un volumen significativo de VPO en la isla
Las escasas esperanzas de la delegación ibicenca del Colegio de Arquitectos sobre que se pueda construir un volumen significativo de vivienda asequible en la isla. Según señalaron en la presentación de los datos de construcción, salvo en Ibiza, el resto de municipios apenas cuentan con suelos que podrían reclasificarse como urbanizables.
Que el Consell de Formentera haya tenido que aprobar, en un pleno extraordinario y urgente, el pago de 3,17 millones de euros por la atención a los menores tutelados que tiene a su cargo. Una cantidad enorme para una institución tan pequeña. El Consell de Formentera tutela actualmente a unos 250 menores y las tutelas han aumentado este año un 148% con respecto al pasado.
Que tres décadas después de la unificación de los colegios Mestre Lluís Andreu y Sant Francesc de Formentera aún no se haya procedido a la unión física de los dos edificios, que se prometió llevar a cabo desde el principio. Una calle sigue separando las dos partes del colegio y los padres de los alumnos reclaman que se cierre de una vez para acabar con la división del colegio.
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