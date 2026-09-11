Chinois Ibiza
El puerto de Ibiza vuelve a bailar
La segunda edición del verano de Portside se celebra este viernes desde las 18 horas y es un evento totalmente gratuito
El puerto de Vila vuelve a convertirse en una gran pista de baile con la segunda edición de Portside de este año. La cita es este viernes, de 18 a 00 horas, con entrada gratuita y una selección de artistas destacados de la escena electrónica internacional. El cartel está encabezado por Mahmut Orhan y Major League DJz, dos nombres habituales de la programación ibicenca, junto a Melanie Ribbe B2B Manu Gonzalez y Andrea Lane. Una combinación de house, afro house, techno y sonidos electrónicos para mantener el ritmo. La nueva edición llega después del éxito de la fiesta celebrada en junio, que reunió a miles de personas en el puerto. Portside vuelve así con su espíritu abierto e inclusivo, pensado para residentes y visitantes y con Ibiza como gran protagonista. La noche continuará a partir de las 23.30 horas con la residencia ‘Echoes of Tomorrow’, liderada por Major League DJz, a quienes se sumarán Mahmut Orhan, Alan Dixon y Niiomi.
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