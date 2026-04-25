50 años de Amnesia Ibiza: del taller del olvido a la cuna del Balearic

En 1976 el filósofo, jurista, ensayista e intelectual Antonio Escohotado fundó Amnesia Ibiza en una casa payesa en la antigua carretera a Sant Antoni y la denominó ‘El taller del olvido’. Este bar de vanguardia se convirtió con el tiempo en un lugar de culto a la música, el arte, el baile, la libertad y el desenfreno.

Era un lugar innovador donde se mezclaban todas las tribus de Ibiza para beber, bailar y fumar a pocos metros de donde pastaban las ovejas, que a veces se sumaban también a la fiesta al aire libre, con el cielo como techo y en torno a una pirámide de espejos en una fuente.

Desde hace 50 años, Amnesia Ibiza ha sido un lugar de contracultura y vanguardia que ha tenido en la música su filosofía vital durante cinco décadas que han marcado el ocio y entretenimiento nocturno, y a veces diurno, de la escena de baile de Ibiza, manteniendo como premisas la libertad, la diversión y el baile por encima de las modas y los ritmos. Desde sus comienzos, Amnesia ha basado su esencia en la música y ha sido en buena parte el origen de los sonidos y estilos que han hecho famosa a Ibiza en el mundo entero, hasta convertirla en la Meca de la música electrónica.

La pista de baile a principios de los 2000. / Amnesia

Ese origen data del primer momento en que sonó un vinilo en un antiguo tocadiscos Garrard con un amplificador de lámparas y dos altavoces. Allí pincharon los dj que desarrollaron el fenómeno del auténtico ‘Ibiza Sound’, que copiaron y comercializaron con su marketing industrial los británicos y lo bautizaron posteriormente con el nombre de Balearic Sound. Alfredo, César de Melero, Pipi Joan Ribas y Nel-Lo, fueron los padres de un estilo de música de baile que luego hicieron famoso a nivel internacional la cuadrilla de djs londinenses de Paul Oakenfold, Danny Rampling, Alex Pi, Brandon Block, Nicky Holloway y Nancy Noise, entre otros.

La creación del Balearic Beat nació en la pista sin techo de Amnesia cuando el empresario Martín Ferrer la compró para transformarla en una de las discotecas emblemáticas de Ibiza. En ese momento, Ferrer descubrió que la potencia del sonido era de solo ocho vatios.

Amnesia Ibiza: hogar de fiestas icónicas

Amnesia Ibiza ha fundamentado su éxito internacional con música de vanguardia, un estilo propio de ocio y entretenimiento y fiestas icónicas a lo largo de medio siglo, sin techo y con techo. Desde la elección de Miss Amnesia con un jurado de famosos en los años 80, a la original e inconfundible Fiesta de la Espuma que la celebrity americana Paris Hilton transformó en Foam and Diamonds con bellas gogós, modelos y bailarinas; pasando por Matinée, People From Ibiza, La Troya Asesina, Elrow y Manumission, entre otras, en el plano del espectáculo.

El dj Sven Väth pinchando en Amnesia. / D.P.

Amnesia ha sido igualmente pionera en las fiestas de house con los promotores británicos en las memorables sesiones de Cream, Godskitchen, Gatecrasher o Clockwork Orange con los mejores dj ingleses de cada época. También con la introducción del techno alemán y neerlandés en la isla de la mano de la inigualable fiesta Cocoon con los dj Sven Väth, Luciano, Ricardo Villalobos, Richie Hawtin o Armin Van Buren.

La innovadora y vanguardista Music on de Marco Carola o el Metamorfosi de Joseph Capriati, los mejores dj internacionales de cada estilo y momento o artistas en directo de la talla de Snoop Dog, Enrique Iglesias, Marta Sánchez o Bryan Cross a los que se suma este año el majestuoso show del virtuoso teclista francés Jean Michel Jarre, son algunos de sus hitos.

Amnesia fue igualmente la cuna de la música trance en la isla, acogiendo a un movimiento que tuvo trascendencia en la cultura musical de los años 90 en la Ibiza loca y hedonista.

Son 50 años de sonidos, ritmos, baile y libertad abarcando estilos desde el funky, al Balearic Sound, pasando por el house, acid, techno, disco, reggae y la música electrónica actual, son hitos que han marcado la historia de un templo de la música, el ocio y el entretenimiento basado en la esencia de Ibiza y sus gentes.