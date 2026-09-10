La vuelta al cole más festiva de Ibiza: Can Cantó da la bienvenida entre globos

Regresar a las aulas después de más de dos meses de vacaciones puede hacerse cuesta arriba para muchos niños y adolescentes, pero si la entrada al centro educativo está decorada con globos y la música acompaña el momento, la bienvenida al nuevo curso se hace, sin duda, mucho más amable. Si no, que se lo digan a los alumnos del colegio público Can Cantó, en Vila, que se encuentran este jueves con un recibimiento que parece más una fiesta de cumpleaños que una vuelta al cole. El responsable de la colorida y alegre escenografía que adorna la fachada de Can Cantó es Marcelo Zaquieri, más conocido como Cachirulo.

El popular payaso lanzó hace un par de semanas a través del perfil de Instagram de Ibiza Balloon Art el sorteo ‘El cole más mágico de Ibiza’, abierto a todos los colegios de la isla. El premio era “una decoración espectacular de bienvenida al nuevo curso con globos”. El afortunado de esta primera edición fue Can Cantó.

“¡Mira cómo se lo han currado, qué bonito!”, exclama admirado Jaden Vergara, de 6 años, señalando hacia la entrada del centro educativo. El pequeño, a todas luces, parece entusiasmado con la idea de comenzar segundo de Primaria. “No veía la hora de empezar; se le hicieron largas las vacaciones. Esta noche no ha podido dormir casi de los nervios. A las seis y media de la mañana me estaba preguntando ya si era hora de ir al cole”, cuenta su madre, Angie Ramírez. “Hace mucho que no veía a mis amigos”, replica él. Ella sonríe: “Está bien que vuelva a la rutina y que nosotros también lo hagamos, más ahora que estoy embarazada de ocho meses”, dice mostrando su vientre.

A su lado, Jaden rebusca en su mochila azul de Sonic para exhibir orgulloso todo lo que estrena este curso 2026/27. Sin duda, va preparado. “Mira el miniventilador que tengo para no pasar calor en clase y este estuche del Madrid tan chulo, es plegable”. Se lo enseña a su amigo Yaakoub, que acaba de llegar con su madre, Lamia El Outmain, y sus dos hermanos. El pequeño, Yossef, empieza Infantil de tres años y el mayor, Ishaq, sexto de Primaria. “Me da algo de miedo este curso, me han dicho que es muy difícil”, confiesa este último. No obstante asegura que tiene ganas de comenzar. Luego, de forma espontánea, dice: “Nuevo curso, nueva vida”, un lema perfecto para este regreso a las aulas.

Una familia cruza la calle es Jondal, recién asfaltada y abierta ya a la circulación en ambos sentidos. / Toni Escobar

A medida que se acercan las nueve de la mañana, van llegando más familias, que cruzan a pie la calle es Jondal, recién asfaltada. Ya se puede circular por toda la vía con normalidad, en ambos sentidos, aunque continúan las obras y no se puede aparcar todavía frente al centro. Para hacerlo en los estacionamientos ubicados en la calle de Xarraca, los coches tienen que acceder por la parte de atrás, por la calle Sant Vicent de sa Cala (según testigos presenciales, sí que se formó caos a la salida del colegio, con largas colas de vehículos debido a los trabajos viarios en el barrio).

Carol López y su hija, Luciana, de siete años, llevan desde las ocho y media de la mañana esperando a que se abran las puertas del colegio. Están asomadas a la verja, viendo jugar en el patio a los niños que van a la escola matinera, que abrió a las siete y media. "No solemos llegar tan pronto, pero venimos de Jesús en autocar y, como al inicio de curso los autocares suelen llegar con retraso y además ha cambiado la compañía, hemos preferido ser precavidas. Por suerte, el bus ha sido puntual", explica la madre.

La pequeña, que va a empezar segundo de Primaria y estrena "mochila, táperes y cuadernos", asegura que tenía muchas ganas de volver a clase para poder ver a sus amistades y jugar con ellas. Su progenitora lo confirma. Luciana, que lleva en Can Cantó "desde los cuatro años y medio", alza la voz y grita "¡Pili!" cuando divisa al otro lado del vallado a la primera profesora que tuvo en el centro.

Juan Jesús Rodríguez está muy cerca de ellas, esperando a que lleguen su mujer y su pequeño, Álex, de cuatro años. "Queríamos estar los dos porque a nuestro hijo le hacía ilusión que le acompañáramos ambos en su primer día de clase. Le gusta mucho ir al colegio, aunque cuando empezó, el curso pasado, al principio lloraba", apunta.

Damián Buonuomo conversa con otro padre mientras su hija Aitana, de ocho años, charla con otras niñas. Cuando él le pregunta si está contenta de volver al cole, ella se gira hacia su progenitor y levanta el pulgar en señal de aprobación. "Lo que más ilusión me hace es ver a mis amigos; lo que menos, estudiar", asegura con honestidad.

"Empieza con mucha ilusión y nosotros también. Hay ganas de volver a la rutina", reconoce Buonuomo. El que no está tan entusiasmado con retornar a las aulas es su hijo, Luca, que empieza primero de Secundaria en Sa Colomina. "Estaba hecho un flan esta noche. Pasar de un colegio, que además es muy familiar, a un instituto es un cambio grande", afirma.

"Mi hija está deseando encontrarse con sus amistades y empezar su último curso en Can Cantó", comenta Mayte Martínez, madre de Nayra Piñero, que tiene once años.

Besos, abrazos, vídeos y fotos

Llega la hora y los profesores, al otro lado de la valla, forman un pasillo para que lo atraviesen los niños, que entran en tropel repartiendo abrazos y besos a sus docentes. Suenan aplausos y por los altavoces se escucha la canción que ha creado Cachirulo con IA para la ocasión. Tras los pequeños, entran también los progenitores, que graban con sus móviles el gran momento. Los niños posan felices ante el montaje de globos.

Manuela Cardoso, abuela de Izan Abarrán, de nueve años, hace fotos a la llamativa decoración de la entrada. "Le han puesto gafas y la verdad es que viene un poco asustado por eso, pero está contento de empezar las clases", afirma Cardoso, que siente una mezcla de "alegría y tristeza" al ver partir a su nieto hacia el interior del edificio. Mientras, suena en bucle la banda sonora del arranque del curso escolar: "S'obren les portes, quina emoció, torna a despertar-se Can Cantó. Motxilla a l'esquena, ganes de començar, mil i una aventures ens esperen ja".