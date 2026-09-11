Sant Josep carece de agua potable suficiente para que el aeropuerto de Ibiza se conecte a la red pública

El Ayuntamiento de Sant Josep carece de recursos hídricos suficientes para que el aeropuerto de Ibiza pueda conectarse a la red municipal de distribución de agua. En estos momentos, la terminal de es Codolar se autoabastece con cinco pozos autorizados y la medida que se contempla para revertir esta explotación de un acuífero es la construcción de la cuarta desaladora para la isla de Ibiza, según indicó ayer la portavoz de la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua.

Tal y como informó ayer este diario, el aeropuerto de Ibiza es el único de los 14 de España que superan los cinco millones de pasajeros al año que no está dado de alta en la red pública de abastecimiento de agua potable. Desde Aena explican que, desde 2017, han solicitado en distintas ocasiones conectarse a las canalizaciones municipales y recibir el caudal que se encarga de distribuir el Ayuntamiento, que procede de la interconexión de las tres desaladoras que gestiona la empresa pública Abaqua en la isla.

El ente aeroportuario presentó su última petición formal en junio de 2025, sin que haya fructificado hasta el momento. "El Ayuntamiento no tiene caudal suficiente para abastecer al aeropuerto", respondió ayer la portavoz municipal de Sant Josep.

Sobreexplotación

La terminal de es Codolar, pese a mover más de nueve millones de pasajeros al año y ser el décimo aeropuerto con más tráfico de España, obtiene el agua que necesita de pozos propios, tal y como figura en el Sinac (Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo). La distribución se lleva a cabo a través de cuatro redes separadas: agua potable, contra incendios, fluxores para los baños y riego.

Todo el caudal que se extrae del subsuelo procede de un acuífero sobreexplotado, tal y como denunció el Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB), por lo que adolece de una altísima salinidad. De esta manera, el aeropuerto debe potabilizar el agua a través de un sistema de ósmosis inversa, según consta en el Sinac.

De hecho, los núcleos cercanos al aeropuerto, como sa Caleta o Can Frígoles, sufrían hasta hace pocos años, cada verano, problemas con el agua de sus grifos por exceso de cloruros o restricciones en el suministro, hasta que fueron conectados a la red de agua desalada que Abaqua proporciona a los municipios.

La denuncia del GEN advertía de que Aena declara un consumo de 80 millones de litros anuales, equivalente a 32 piscinas olímpicas.

La desaladora

Ante la presión sobre el acuífero que pueda estar provocando el aeropuerto de Ibiza, la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern balear apunta que la solución pasa por la construcción de la cuarta desaladora de Ibiza: "Permitirá garantizar la disponibilidad y la seguridad hídrica necesarias para abastecer el aeropuerto, reducir las extracciones o clausurar los pozos".

Precisamente, el Govern tiene previsto construir esta nueva planta en el área de Sant Josep. No obstante, tal y como manifestó en una reciente entrevista a Diario de Ibiza el director gerente de Abaqua, Emeterio Moles, esta infraestructura aún tardará "entre seis y ocho años" en convertirse en realidad.

Depuradora sobrecargada

La sobreexplotación del acuífero no es la única anomalía en los recursos hídricos del aeropuerto de Ibiza. La propia Aena ha reconocido que la depuradora que trata todas las aguas residuales de sus instalaciones está «sobrecargada en los meses pico», coincidiendo con los periodos de máxima actividad.

La terminal de es Codolar no está conectada a una red exterior de saneamiento, por lo que depende exclusivamente de esta estación para gestionar su saneamiento. Esta misma temporada, a principios de agosto, tuvo que cerrarse un tramo de la playa de es Codolar debido a un vertido de aguas residuales atribuido a la depuradora del aeropuerto, unos hechos por los que la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua tiene abierto un expediente contra Aena.

Ante esta situación, el ente aeroportuario está adoptando medidas para reducir el caudal que trata su depuradora, como disminuir el consumo de agua en los aseos de la terminal. Además, destina unos 300.000 euros a dos contrataciones que incluyen tareas como el vaciado de fosas y sentinas, el desatasco y la limpieza de tuberías, así como otras mejoras en su red de saneamiento.