Así ha sido la evolución de Amnesia Ibiza: del espíritu libre de los 70 a la escena electrónica mundial

La historia de Amnesia es, en gran medida, la historia reciente de Ibiza. Desde su fundación en 1976 hasta la actualidad, el club ha atravesado distintas etapas que reflejan los cambios culturales, sociales y musicales de la isla.

El propio nombre del club anticipa la experiencia. Amnesia procede del griego ‘amnesía’, término que significa ‘olvido’ y que alude a la suspensión del tiempo y de las normas cotidianas que se vive en la pista de baile. Una idea que ha acompañado al espacio desde sus orígenes y que forma parte de su identidad.

Uno de los bailarines en una fiesta en los 2000. / AMNESIA

Actualmente es uno de los clubes más influyentes del mundo, pero su origen está ligado a un contexto muy distinto, marcado por la experimentación y la apertura cultural.

¿Cuándo y cómo se fundó Amnesia Ibiza?

Amnesia nació en 1976 en una finca payesa del siglo XVIII, impulsada por el filósofo Antonio Escohotado junto a otros colaboradores. En plena Transición española, el espacio se configuró como un punto de encuentro alternativo, con conciertos y jam sessions en una Ibiza profundamente influenciada por el movimiento hippie.

Fiesta de fin de año en el 2000. / AMNESIA

Durante estos primeros años, el club no respondía a una estructura empresarial definida, sino a una vocación comunitaria y experimental que lo diferenciaba del resto de propuestas de ocio de la isla.

A finales de los años 70, Amnesia comenzó a integrarse en la naciente escena nocturna ibicenca. Compartía protagonismo con otros locales que marcarían época, pero manteniendo una identidad propia basada en la mezcla de estilos y en la convivencia entre música en directo y sesiones de dj.

‘Closing party’ de Amnesia en 2001. / AMNESIA

A comienzos de los 80, el espacio acogió también actividades organizadas por la comunidad de sannyasins vinculada a Osho, reforzando su carácter abierto y heterogéneo.

La era de Alfredo Fiorito (1984–1988)

La llegada de Alfredo Fiorito como dj residente en 1984 marcó un punto de inflexión en la historia de Amnesia. Su manera de mezclar géneros muy distintos, desde el pop hasta las primeras corrientes electrónicas, dio forma de manera natural a una nueva forma de entender la música en la pista, libre, ecléctica y profundamente emocional. Sin pretenderlo, Alfredo acabó siendo una figura clave de un estilo que más tarde los británicos bautizarían como Balearic beat.

El impacto de este periodo fue internacional. En 1987, varios dj británicos visitaron el club y trasladaron esa experiencia al Reino Unido, donde influyó en el desarrollo del acid house y la cultura rave.

Paris Hilton pinchando en Amnesia en 2015. / AMNESIA

Entre 1990 y 1998 Amnesia Ibiza se dirige hacia la profesionalización

En 1991, la adquisición de Amnesia por parte de Martín Ferrer supuso el inicio de una etapa de profesionalización. Se introdujo una cubierta móvil en la terraza y se consolidó un espacio dividido en dos grandes áreas, la Main Room y la Terrace. El club amplió su capacidad y se integró plenamente en el circuito internacional del house, acogiendo residencias británicas como Cream, God’s Kitchen o Renaissance. Al mismo tiempo, mantuvo propuestas propias como la Fiesta de la Espuma o La Troya, esta última con una fuerte dimensión performativa y vinculada a la cultura LGTBIQ+.

La llegada de Cocoon supuso la introducción del techno en Ibiza. / AMNESIA

La llegada de Cocoon a Amnesia Ibiza (1999–2017)

El cambio de siglo estuvo marcado por la llegada de Cocoon en 1999, el proyecto liderado por Sven Väth. Esta residencia introdujo de forma sistemática el techno en Ibiza y consolidó a Amnesia como uno de los epicentros de este género en Europa.

Durante casi dos décadas, el club acogió a algunos de los principales nombres de la escena internacional, impulsando nuevas corrientes musicales y reforzando su papel en el circuito global.

Una de las fiestas Matinée en Amnesia en 2015. / AMNESIA

Amnesia Ibiza abre sus puertas a nuevos públicos (2005–2019)

A partir de mediados de los 2000, Amnesia amplió su programación con residencias orientadas a distintos estilos y públicos, demostrando su capacidad para adaptarse a la evolución de la escena electrónica.

En 2018 nació Pyramid, la fiesta más auténtica del club por ser una propuesta creada desde dentro de Amnesia y concebida como una reivindicación de la esencia de la cultura de club.

‘Closing party’ de Amnesia el pasado verano. / PHRANK

Así cambió Amnesia Ibiza tras la pandemia

Tras la pandemia, Amnesia inició una nueva fase en la que se ha reforzado el papel protagonista de la pista de baile y la convivencia entre distintas generaciones de público. Eventos como Pyramid se han consolidado como eje de la programación, con artistas históricos y nuevas propuestas, en un contexto marcado por la diversidad musical y la evolución constante del clubbing.

Cincuenta años después de su apertura, la trayectoria de Amnesia permite seguir la evolución de Ibiza desde sus raíces contraculturales hasta su consolidación como uno de los principales destinos mundiales de la música electrónica.