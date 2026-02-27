Jean-Michel Jarre debutará en el 50 cumpleaños de Amnesia Ibiza

El compositor y productor francés Jean-Michel Jarre debutará en Ibiza este verano con un espectáculo en vivo exclusivo en Amnesia. El club anuncia esta actuación como uno de los momentazos de su 50 aniversario y subraya que la cita tendrá lugar en su icónica terraza.

Amnesia Ibiza destaca que Jean-Michel Jarre figura entre los artistas más influyentes del mundo y que durante más de cinco décadas ha impulsado una visión futurista de la música electrónica. Con 22 álbumes de estudio y más de 85 millones de copias vendidas, el creador francés ha situado su obra en el cruce entre tecnología e innovación, según recuerda el club.

"Amnesia es un viaje, un escape del tiempo. No hay pasado ni futuro, solo la intensidad del momento. Ese espacio de libertad es donde siempre ha vivido mi música. Estoy encantado de brindar mi primer concierto en Ibiza en Amnesia para celebrar el 50 aniversario del club", afirma Jean-Michel Jarre en declaraciones difundidas por Amnesia Ibiza.

Otra actuación del dj Jean-Michel Jerre. / Amnesia

El club recalca que el artista ha reunido a millones de personas en conciertos récord y que ha colocado la tecnología en el centro de sus espectáculos. Amnesia Ibiza señala que Jarre abrió camino en el uso del audio multicanal, la realidad virtual y el metaverso, y que ha presentado producciones inmersivas en escenarios emblemáticos como la Torre Eiffel, Pompeya, las Pirámides de Egipto, el desierto del Sáhara, la Ciudad Prohibida, la Plaza de Tiananmén, Masada y el Mar Muerto.

En este contexto, Amnesia Ibiza considera que su debut en la isla ofrecerá una "oportunidad excepcional para descubrir al visionario francés en un formato más íntimo y experimentar su universo creativo en la legendaria terraza del club".

La velada contará también con un espectáculo de la artista berlinesa Joplyn. Amnesia Ibiza informa de que su propuesta combina voces etéreas, profundidad melódica y una producción cinematográfica con una sensibilidad electrónica contemporánea. El club entiende su actuación como un complemento natural al legado de Jean-Michel Jarre en el ámbito de la electrónica en directo.

El arranque de la noche recaerá en un dj set de Les Schmitz, residente de Amnesia desde 2003. El club destaca su vínculo con la evolución sonora y la cultura nocturna de la isla y subraya su conocimiento de la acústica de la sala y de la energía del público para conducir la sesión hasta el clímax.

La organización enmarca esta fecha en el año de su 50 aniversario y lo presenta como una prueba de que, tras cinco décadas en la vanguardia de la música electrónica, el club mantiene su capacidad de sorprender y ofrecer nuevas experiencias. El aniversario lanza un mensaje directo: una invitación a bailar desde un espacio que ha marcado vidas, relaciones y trayectorias profesionales.

El club reivindica su papel como punto de encuentro de escenas, culturas e identidades, y reafirma su apuesta por la sala, la música y las personas que la habitan. Amnesia Ibiza defiende que lo que se siente perdura y que la pista de baile constituye un territorio común que define la cultura del baile a través de generaciones.